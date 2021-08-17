شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يكتشفون نوعين جديدين من الديناصورات الضخمة بحجم الحيتان الزرقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عدد من العلماء الصينيين، اكتشاف نوعين جديدين من الديناصورات الضخمة فى الصين، بحجم الحيتان الزرقاء تقريبا، مشيرين إلى أن هذا النوع ربما عاش منذ نحو 120 إلى 130 مليون سنة.

واعتمد البحث على تحليل الحفريات التي ظهرت من مناطق شمال غرب الصين، وتحديدا فى شينجيانج وحوض توربان هامي، والتي تزيد من تنوع هذه الحيوانات الضخمة المنقرضة في القارة الآسيوية، وفقا لموقع RT.



ديناصورات

وأكد العلماء ومنهم فريق من الأكاديمية الصينية للعلوم، أن اثنتين من العينات الأحفورية كانت من أنواع غير معروفة من قبل، وأوضح العلماء أن ثلاث من الحفريات الجديدة، يعود تاريخها إلى ما بين 120 مليون و130 مليون سنة، من أوائل العصر الطباشيرى، وكانت في البداية لغزا للعلماء.

وتمكن باحثون من الأكاديمية الصينية للعلوم والمتحف الوطني للبرازيل من تحديد أن اثنين من هؤلاء ينتميان إلى أنواع غير معروفة سابقا.

ويبلغ طول عينة Hamititan xinjiangensis نحو 17 مترا، ويتعلق اسمها بمكان اكتشافها، وهو شينجيانج، وكشف العلماء أن الديناصورات المكتشفة حديثا تكاد تكون بحجم الحيتان الزرقاء، والتي يبلغ طولها ما بين 23 إلى 30 مترا.

وبينما شهدت الصين طفرة في اكتشاف أحافير ديناصورات جديدة، ما يقدم المزيد من الأدلة على تنوع الزواحف العملاقة، قالوا إنه لا يزال هناك جدل حول العلاقة بين الأنواع وتصنيفها.