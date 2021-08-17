تلسكوب يرصد ضوء نجوم ميتة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 25 دقيقة

يعتبر كل ما هو خارج “نطاق مجال كوكب الأرض” يدخل في نطاق الفضاء وعلومه.

في هذا المجال، تمكن تلسكوب الفضاء الروسي “سبيكتر-إر غي” من اكتشاف ضوء الأشعة السينية من 13 حدث جديد لتدمير المد والجزر، عندما تمزق نجم بسبب مجال جاذبية ثقب أسود.

في هذه الحالة، ينتج الثقب الأسود إشعاعًا ينبعث من المنطقة الداخلية لتراكم المادة من النجم المتوفى، حسب موقع “arxiv.org”.

في السابق، رصد العلماء لأول مرة ضوءًا قادما من خلف ثقب أسود. تم التنبؤ بهذه الظاهرة من خلال نظرية النسبية العامة لأينشتاين، ولكن حتى الآن لم يكن هناك تأكيد.

حدثت هذه الظاهرة في ثقب أسود هائل يقع في وسط المجرة وعلى بعد 800 مليون سنة ضوئية من الأرض. وسجلت التلسكوبات توهجات الأشعة السينية الساطعة، وبعد ذلك بقليل، سجلت “ألوانا” إضافية وأقل سطوعًا ومختلفة.