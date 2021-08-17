علوم وتكنولوجيا

علماء يحذرون من خطر الإصابة بالسرطان بعد “كورونا”

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

فحوص في مختبر

بعدما توصلت آخر الأبحاث إلى أن مرض كوفيد 19 ليس مرضا للجهاز التنفسي، بل يجب تصنيفه في الأساس كمرض للأوعية الدموية، توصل علماء إلى أن العدوى بفيروس قد ترفع خطر الإصابة بمرض السرطان.

في هذا المجال، أوضح الطبيب والمقدم التلفزيوني، ألكسندر مياسنيكوف، الحالات التي تؤدي فيها متلازمة ما بعد كورونا إلى الإصابة بسرطان الرئة.

وأشار الطبيب إلى أن عدوى فيروس كورونا لها أعراض سريرية مختلفة، 25-30٪ من الأشخاص الذين مرضوا لا تظهر عليهم أعراض. وفقًا للطبيب، فإن التليف الرئوي نادر الحدوث بعد كورونا.

عادة ما يعاني المرضى من التهاب رئوي فيروسي خفيف، وفي هذه الحالة، يكون التليف الرئوي غير محتمل.

وأوضح الطبيب أن التليف الرئوي يتطور لدى المرضى المصابين بعدوى شديدة، وهذا يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 8-14 مرة. في هذه الحالة، من الضروري الإقلاع عن التدخين وتوخي الحذر بشكل خاص بشأن التغذية السليمة.

وأضاف مياسنيكوف أن الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا الحاد لوحظ في المرضى المسنين المصابين بأمراض مزمنة، والذين هم بالفعل معرضون لخطر الإصابة بالأورام.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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