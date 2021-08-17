تكنولوجيا: تسريب يكشف عن شاشة وكاميرا وبطارية مجموعة Samsung Galaxy S22

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف Ice Universe، المسرب الشهير لأخبار سامسونج، عن مواصفات الأجهزة الرئيسية لمجموعة جالاكسي S22، إذ يُقال أن التصميم العام هو عبارة عن تطور طفيف لمظهر Galaxy S21 الحالي.

فمن المتوقع أن تقدم سامسونج ثلاثة أجهزة؛ Galaxy S22 بحجم 6.01 بوصة مع هاتف Galaxy S22+ بحجم 6.55 بوصة بالإضافة إلى Galaxy S22 Ultra بحجم 6.81 بوصة.

جدير بالذكر ان Galaxy S21 لهذا العام يأتي بشاشة 6.2 بوصة، في حين يتميز S21+ بشاشة 6.7 بوصة، بينما يبلغ حجم شاشة S21 Ultra حوالي 6.8 بوصة.

يقال إن جميع هواتف Galaxy S22 ستتمتع بشاشات بمعدل تحديث 120 هرتز، على الرغم من أن طراز Ultra سيكون الوحيد الذي يتميز بدقة QHD+ وشاشة LTPO (أكسيد متعدد الكريستالات منخفض الحرارة) مما يسمح بتغيير معدل التحديث الديناميكي وبالتالي تحسين عمر البطارية.

وإذا كانت هذه الشائعات صحيحة، فسيكون Galaxy S22 القياسي هو أصغر جهاز Galaxy S منذ Galaxy S10e لعام 2019 وأول هاتف رائد من سامسونج ينافس iPhone 12 mini.

أما بالنسبة لقسم الكاميرا، من المتوقع أن يأتي كل من Galaxy S22 و S22+ بمستشعرات رئيسية جديدة تمامًا بدقة 50 ميجابكسل 1 مع عدسة مقربة بدقة 12 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x وأيضًا كاميرا فائقة الوسع بدقة 12 ميجابكسل.

وعلى صعيدًا آخر، يقال إن S22 Ultra سيأتي بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع مستشعرات مساعدة بدقة 12 ميجابكسل.

ستكون سعة البطارية في S22 و S22+ أصغر مقارنة مع الإصدارات السابقة، فستبلغ سعتها 3800 مللي أمبير و 4000 مللي أمبير، بينما سيأتي S22 Ultra ببطارية 5000 مللي أمبير.

وأخيرًا وليس آخرًا، قام موقع FrontTron بتسريب معلومات تفيد بأن سامسونج ستلتزم بمعالج Snapdragon 898 لمعظم هواتف Galaxy S22 بسبب مشكلات الإنتاج وانخفاض إنتاجية شرائح Exynos 2200 الداخلية.

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