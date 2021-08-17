تكنولوجيا: رصد هاتف Oppo K9 Pro في قاعدة بيانات TENAA

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي جاءت من قاعدة بيانات TENAA عن صور ومواصفات هاتف Oppo K9 Pro المرتقب.

رصد إصدار جديد من هواتف Oppo برمز PEYM00 في TENAA، ولقد أشارت بعض التوقعات إلى أن هذا الهاتف هو Oppo K11، إلا أن التسريبات تكشف عن نموذج رقم “09-K Pro”، لذا من المتوقع أن يكون هذا الإصدار هو هاتف Oppo K9 Pro.

ويأتي هذا الإصدار بتصميم أقرب إلى Oppo K9 مع كاميرة خلفية ثلاثية، كما يأتي الهاتف بحجم شاشة 6.43 إنش، بينما تختلف رقاقة المعالج المستخدمة في الإصدار الجديد.

ويضم Oppo PEYM00 رقاقة معالج تقدم سرعة 3.0GHz، لذا تشير بعض التوقعات إلى أن رقاقة Dimensity 1200 تدعم هذا الإصدار، حيث يمكن لأنوية Cortex-A78 أن تصل إلى هذه السرعة.

من جانب أخر يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، ومن المتوقع أن يتوفر نموذج بسعة 256 جيجا بايت.

وتتضمن إعدادات الكاميرة الخلفية في الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، كما يأتي الهاتف بكاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4400 mAh، ومن المتوقع أن يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 65W، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول سعر هذا الإصدار وموعد توفره في الأسواق في الإعلان الرسمي خلال الفترة القادمة.

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