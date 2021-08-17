تكنولوجيا: تسريبات تشير إلى خطط هواوي للإعلان عن سلسلة nova 9 الشهر المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت أحدث التقارير التي نشرت في الصين اليوم إلى خطط هواوي لكشف النقاب عن سلسلة nova 9 في حدث يعقد الشهر المقبل.

كانت العملاق الصيني قد قدمت هواتف nova 8 و nova 8 Pro رسمياً خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، واليوم تأتي تسريبات لتؤكد على أن هواوي في طريقها للإعلان عن الإصدارات الجديدة في وقت مبكر من هذا العام.

وتوضح التسريبات الجديدة إلى أن هواوي تخطط للإعلان عن هواتف nova 9 و nova 9 Pro في حدث يعقد في منتصف شهر سبتمبر المقبل.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن سلسلة nova 9 تأتي بتصميم أفضل مع إختيارات جديدة ومميزة في الألوان مقارنة بالألوان التي قدمت لسلسلة Honor 50.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن سلسلة nova 9 لن تحصل على معالج على نفس مستوى سلسلة Honor 50 التي انطلقت بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 778G، حيث قدمت إصدارات العام الماضي nova 8 و 8 Pro برقاقة معالج Kirin 985.

يذكر أن سلسلة nova 9 تأتي أيضاً بميزة الإتصال بشبكات 5G، كما تشير التسريبات إلى أن تصميم هذه السلسلة سيجمع بين بعض من مواصفات سلسلة P50 وnova 8.

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