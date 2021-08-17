شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: غدا.. أقرب اقتران بين كوكبين في عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد السماء غدا الأربعاء حدوث أقرب اقتران لكوكبين، وهما عطارد والمريخ في عام 2021، حيث سيفصل بينهما أقل من 0.1 درجة بالأفق الغربي، وذلك في ظاهرة فلكية سوف تتكرر مرة أخرى في 23 أغسطس 2032.

وقال المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة - في بيان أمس الاثنين - إنه "سيتم أولا رصد كوكب الزهرة اللامع بعد وقت قصير من غروب شمس غد الأربعاء، ثم بمرور الوقت سيظهر عطارد والمريخ أسفل كوكب الزهرة، ولكنهما قريبين من الأفق حيث سيكون عطارد إلى يمين الراصد والمريخ بجواره".

وأضاف أنه بشكل عام سيكون رصد هذا الاقتران الكوكبي أسهل للقاطنين في النصف الجنوبي للكرة الأرضية مقارنة بخطوط العرض الشمالية، حيث سيبقى عطارد والمريخ فوق الأفق لفترة أطول بعد غروب الشمس عند خطوط العرض الجنوبية، ولكن على العكس من ذلك فهما يغربان بعد غروب الشمس بفترة وجيزة عند خطوط العرض الشمالية.

وتابع: "بالنسبة لخطوط العرض الوسطى الشمالية، قد تكون هناك حاجة لاستخدام المناظير لرؤية عطارد والمريخ، عطارد هو أكثر إشراقا حيث يلمع بثماني مرات من المريخ، لذلك عند رؤية عطارد بالعين المجردة يتم استخدام المنظار لرؤية المريخ يعانق عطارد في نفس مجال رؤية المنظار".

وأوضح أن أقرب اقتران كوكبي يحدث عندما يفصل بين كوكبين أقل من 0.1 درجة = 6 دقيقة قوسية = 360 ثانية قوسية على قبة السماء، لذلك يعتبر اقتران عطارد والمريخ بعد غد هو الاقتران الأقرب الوحيد بين كوكبين عام 2021.. لافتا إلى أن آخر مرة حدث أقرب اقتران مرئي بأقل من 0.1 درجة بين كوكبي عطارد والمريخ كان في 16 سبتمبر 2017.