شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: غدا.. أقرب اقتران بين كوكبين في عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف أنه بشكل عام سيكون رصد هذا الاقتران الكوكبي أسهل للقاطنين في النصف الجنوبي للكرة الأرضية مقارنة بخطوط العرض الشمالية، حيث سيبقى عطارد والمريخ فوق الأفق لفترة أطول بعد غروب الشمس عند خطوط العرض الجنوبية، ولكن على العكس من ذلك فهما يغربان بعد غروب الشمس بفترة وجيزة عند خطوط العرض الشمالية.
وتابع: "بالنسبة لخطوط العرض الوسطى الشمالية، قد تكون هناك حاجة لاستخدام المناظير لرؤية عطارد والمريخ، عطارد هو أكثر إشراقا حيث يلمع بثماني مرات من المريخ، لذلك عند رؤية عطارد بالعين المجردة يتم استخدام المنظار لرؤية المريخ يعانق عطارد في نفس مجال رؤية المنظار".
وأوضح أن أقرب اقتران كوكبي يحدث عندما يفصل بين كوكبين أقل من 0.1 درجة = 6 دقيقة قوسية = 360 ثانية قوسية على قبة السماء، لذلك يعتبر اقتران عطارد والمريخ بعد غد هو الاقتران الأقرب الوحيد بين كوكبين عام 2021.. لافتا إلى أن آخر مرة حدث أقرب اقتران مرئي بأقل من 0.1 درجة بين كوكبي عطارد والمريخ كان في 16 سبتمبر 2017.