شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة تجريبية على أندرويد تستخدم تعبيرات الوجه للتحكم فى الهاتف.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل جوجل على تطوير ميزة إمكانية وصول جديدة لنظام اندرويد تتيح لك التحكم في الهاتف باستخدام تعبيرات الوجه مثل الابتسامة أو الحواجب المرتفعة، ووفقًا لتقارير XDA Developers وصلت ميزة "Camera Switch" مع الإصدار 12 من تطبيق Accessibility Suite من اندرويد، والذي تم إصداره جنبًا إلى جنب مع الإصدار التجريبي الرابع من اندرويد 12، الإصدار الجديد من التطبيق غير متاح عبر جوجل بلاى حتى الأن، وفقًا لتقارير XDA، ولكن هناك ملف APK للتحميل الجانبي إذا كنت ترغب في تجربته حسبما نقل موقع The verege.

وفقًا لمطوري XDA ، يمكن استخدام تعبيرات الوجه (التي تتضمن أيضًا النظر إلى اليسار أو اليمين أو أعلى) للوصول إلى عدد من عناصر التحكم، بدءًا من التمرير أو العودة إلى المنزل أو عرض الإعدادات أو الإشعارات السريعة، تُظهر لقطات الشاشة أنه يمكنك ضبط مدى حساسية البرنامج عند التعرف على التعبيرات، والتي نأمل أن تحد من إمكانية التنشيط العرضي. ومع ذلك ، هناك أيضًا تحذير من أن الميزة يمكن أن تستهلك طاقة مكثفة، وأنه يجب توصيل الهواتف بشكل مثالي أثناء استخدامها.

ليس من الصعب معرفة كيف يمكن أن تكون الميزة مفيدة لأي شخص قد يواجه صعوبات مع بعض عناصر التحكم باللمس، وعلى عكس الأوامر الصوتية ، فإن تعابير الوجه صامتة، مما قد يجعل أدوات التحكم أسهل في الاستخدام في الأماكن العامة أو في البيئات الأكثر هدوءًا.

وتلقى أندرويد عددًا من ميزات إمكانية الوصول مع الإصدارات الحديثة، والتي تهدف مثل عناصر التحكم في تعابير الوجه إلى تسهيل استخدام الهواتف للأشخاص ذوي الإعاقة، على سبيل المثال، قدم Android 11 العام الماضي تحسينات على ميزة التحكم الصوتي لنظام التشغيل، في وقت سابق من العام أصدرت جوجل مجموعة من تحديثات إمكانية الوصول الأخرى بما في ذلك "كتل الإجراءات" القابلة للتخصيص، والتي تتيح للمستخدمين تعيين إجراءات مخصصة للأزرار الكبيرة على الشاشة.

يشير وصول الميزة الجديدة جنبًا إلى جنب مع أحدث إصدار تجريبي من اندرويد 12 إلى أنه سيتم إطلاقها رسميًا كجزء من تحديث نظام التشغيل في وقت لاحق من العام، لكن XDA Developers تشير إلى أن أحدث إصدار من تطبيق Accessibility Suite يبدو أنه متوافق مع الإصدارات السابقة مع اندرويد 11، مما يشير إلى أنه قد لا يكون حصريًا لنظام اندرويد 12.