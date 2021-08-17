كل ما تريد معرفته عن ميزات “أندرويد 12 بيتا”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - كشف عملاق التكنولوجيا الأمريكية شركة غوغل، عن واجهة برمجة تطبيقات قوية في إصدار ”أندرويد 12 بيتا“ تتيح للمطورين إنشاء أدوات للأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى تطبيقات إمكانية الوصول الخاصة بها.

ويتضمن الإصدار التجريبي من Android Accessibility Suite – والذي كان جزءًا من الإصدار التجريبي الرابع من Android 12 الذي تم طرحه مؤخرًا على هواتف ”بيسكل“ طريقة جديدة أنيقة للتحكم في هاتفك.

وتتيح لك ”مفاتيح الكاميرا“ بشكل أساسي استخدام إيماءات الوجه لإكمال عدد من الإجراءات؛ فعلى سبيل المثال، يمكنك ضبط التطبيق ليكتشف عندما تبتسم أو ترفع حاجبًا من أجل فتح لوحة الإشعارات أو الإعدادات السريعة، يمكنك أيضًا فتح فمك للتمرير للأمام أو للخلف.

ويتيح لك التحديث تعيين ستة إيماءات للوجه لأكثر من عشرة عناصر تحكم في الهاتف، يمكن أيضًا تعديلها بناءً على حجم الإيماءة لمنع التطبيق من بدء الإجراءات باستمرار.

تعتمد مفاتيح الكاميرا على ميزة Switch Access في Android Accessibility Suite، والتي تتيح لك التفاعل مع جهازك دون استخدام شاشة اللمس.

واعتمادا على السياق، يمكن القيام بذلك باستخدام جهاز خارجي، مثل لوحة المفاتيح، عبر اتصال USB أو بلوتوث، أو عن طريق الضغط على الأزرار المدمجة في هاتفك.

وتوجد خاصية Camera switches في تطبيقات Android Accessibility Suite، التي تتيح للمستخدمين التفاعل واستخدام هواتفهم دون اللجوء لشاشة اللمس، وأثناء استخدام هذه الخاصية يظهر إشعار مثبت بها بأن الهاتف يستخدم هذه الخاصية مثل التي تظهر عند استخدام الميكروفون أو الكاميرا.

ومن خلال الخاصية الجديدة يمكنك على سبيل المثال فتح فمك من أجل فتح قائمة الإشعارات على الهاتف ورفع حاجبيك إذا أردت أن تعود لقائمة الهاتف الرئيسية.

وتنطوي خاصية Camera Switches على 6 من الحركات والتعبيرات البشرية وهي الابتسام ورفع الحاجبين والنظر للناحية اليسرى والنظر للناحية اليُمنى وفتح الفم والبحث.

وكل هذه الحركات تساعد المستخدمين على تنفيذ عدة إجراءات مثل العودة للوراء أو للشاشة الرئيسة أو قائمة الإشعارات أو الوصول للإعدادات السريعة أو التصفح أو المسح التلقائي البديل Toggle auto-scan أو المسح التلقائي العكسي Reverse auto-scan وغيرها من الإجراءات.

ولن تكون الخاصية الجديدة متاحة فقط على نظام أندرويد 12 ولكن ستكون متاحة لمستخدمي أندرويد 11، أما في الوقت الحالي لم يتم طرح الإصدار الجديد على متجر غوغل ”بلاي“، ولكن طُرح بشكل تجريبي على هواتف ”بيكسل“.