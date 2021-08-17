تكنولوجيا: ساعة Amazfit Happya المخصصة للأطفال تنطلق بسعر 123 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Amazfit ساعتها الذكية المخصصة للأطفال Amazfit Happya في السوق الصيني مؤخراً والتي تتوفر بسعر 123 دولار.

أشارت التقارير السابقة إلى خطط Zepp Health أو التي عرفت بعلامة “Huami” سابقاً للتنافس في سوق الساعات الذكية المخصصة للأطفال، واليوم تتوفر بالفعل في السوق الصيني ساعة Amazfit Happya.

وتتميز ساعة Amazfit Happya الذكية المخصصة للأطفال بتصميم يدعم مقاومة أعلى، مع تصميم مربع وكاميرة إلى أعلى الشاشة، ولقد صممت الساعة من البولي كربونات، مع سوارة معصم 20مم.

كما تضم الساعة الذكية شاشة TFT بحجم 4 إنش ودقة عرض 240 في 240 بيكسل، أيضاً تأتي الساعة الذكية بشريحة الشركة الخاصة Huangshan No. 1، مع بطارية بقدرة 700 mAh.

وتأتي الساعة الذكية بتنبيهات لتذكير الطفل لبدء نشاط للإبتعاد عن الشاشة وحماية العين، أو التنبيه لوقت الإستراحة، كما تعمل الساعة الذكية على جمع البيانات والمعلومات من البيئة المحيطة بالمستخدم، ومنها قياس الوقت الذي يقضيه الطفل في ضوء الشمس.

أيضاً يمكن لساعة Amazfit Happya أن تدعم تتبع الطفل في بعض الأنشطة مثل القفز، الركض، كما تأتي الساعة الذكية بمستشعر BioTracker 2 PPG الذي سيعمل على رصد معدل ضربات القلب على مدار اليوم.

وتدعم الساعة أيضاً تتبع حالة المستخدم أثناء النوم، وتأتي الكاميرة الأمامية بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4 بزوايا عرض واسعة 88 درجة.

كما تتضمن Happya زر مخصص للإتصال السريع بولي الأمر، أيضاً تقدم الساعة تنبيهات في حالة تخطي الطفل النطاق الجغرافي المحدد له مسبقاً بإستخدام GPS والبوصلة.

وتضم الساعة XiaoAI الذي يدعم الرد على أسئلة الأطفال، وقراءة القصص، ويصل عمر البطارية في الساعة الذكية إلى 4 أيام، وتتوفر الساعة الذكية عبر موقع Amazfit في الصين بسعر 123 دولار.

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