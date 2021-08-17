شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يستعينون بالذكاء الاصطناعى فى صناعة الآيس كريم والان مع تفاصيل الخبر
ونجحت دول عدّة بتوظيف خوارزميات الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي في إنتاج الآيس كريم، كالصين حيث قامت بدمج ذراع روبوت في إحدى فروع مطاعم KFCلإعداد مخاريط الآيس كريم، بالإضافة إلى الاستعانة بتقنية التعلّم الآلي لإنشاء قائمة بما يفضلّه المتعاملون بعد دراسة أذواقهم، وفي اليابان، اشتُهر الروبوت "ياسكاوا- كون" بتقديمه لنوع خاصّ من الآيس كريم (الآيس كريم الناعم)، والذي أحدث طلباً كبيراً على روبوتات الآيس كريم في دول عدّة.
وفي عالمٍ تقوده التكنولوجيا، نلحظ بعض المخاوف لدى البشر من تأثير هذه الروبوتات على فرص عملهم في صناعة الآيس كريم، لكن إنتاج الآيس كريم باستخدام التقنيات الحديثة سيستمر دون الحاجة للاستغناء عن الأيدي البشرية، وهذا التعاون من شأنه تحقيق رغبات عشاق الآيس الكريم الجامحة.