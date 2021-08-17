شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي؟.. طريقة عرض التطبيقات جنبًا إلى جنب بنظام أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح بعض هواتف أندرويد شاشات كبيرة يصل حجمها لـ 7 بوصة، فيما يعتبر عرض تطبيقين جنبًا إلى جنب في نظام أندرويد أحد أفضل طرق زيادة الإنتاجية، حيث تستطيع عرض محتويات تطبيقين ومتابعتهما معا، لكن قد تختلف طريقة عرض تطبيقين بحسب اختلاف الشركة مصنعة الهاتف، حيث تضع كل شركة لمساتها في النظام.

لكن في نفس الوقت يتشابه المبدأ الرئيسي وطريقة الاستخدام، لذلك تستطيع استخدام هذه الطريقة مع الوضع في الاعتبار اختلافات المصنع، وفيما يلى طريقة القيام بذلك:

- يجب على المستخدم في البداية الوصول إلى قائمة التطبيقات المفتوحة مؤخرًا، وذلك عبر سحب الشاشة من الأسفل والضغط عليها لثوان.

- أو عبر الضغط على زر التطبيقات المفتوحة مؤخرًا من قائمة الثلاث أزرار أسفل الهاتف.

- بعد ذلك اضغط على أيقونة التطبيق الذي ترغب في وضعه في الجزء العلوي من الشاشة.

- قم باختيار عرض التطبيق في الشاشة المنفصلة.

- بعد ذلك سيظهر التطبيق الأول في الجزء العلوي من الشاشة، بينما تظهر باقي التطبيقات المفتوحة مؤخرًا في الجزء السفلي.

- قم بالضغط على التطبيق الذي ترغب في عرضه في الجزء السفلي من الشاشة حتى يظهر فيه.

- يمكن للمستخدم بعد ذلك تغيير نسبة التطبيقين في الشاشة عبر جعل أحد التطبيقين يأخذ مساحة أكبر أو تقسيم الشاشة بالتساوي.