شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذا هو راتب "إيلون ماسك" رئيس شركة تسلا خلال 2020 .. المبلغ سيصدمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية إن إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي إيلون ماسك لعام 2020 كانت "صفرا" ، مقارنة بـ 23.760 دولارًا في عام 2019.

وقالت شركة صناعة السيارات الكهربائية أيضًا في ملف تنظيمي إن إجمالي التعويضات التي حصل عليها رئيس الشؤون المالية زاكاري كيركورن كانت 46.6 مليون دولار، مقابل 21.2 مليون دولار حصل عليها في عام 2019.

وفي أبريل ، ذكرت وكالة رويترز أن ماسك، وهو أيضًا مساهم رئيسي ومدير تنفيذي لشركة سبيس إكس لصناعة الصواريخ، لا يتقاضى أي راتب في تسلا، وتتطلب حزمة رواتبه رسملة سوقية لشركة Tesla ونموها المالي لتحقيق سلسلة من الأهداف المتزايدة، وقد تأهل "ماسك" لخيارات Tesla في حزمة الأجور لعام 2018 التي تبلغ قيمتها الآن أكثر من 30 مليار دولار.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت وكالة رويترز أن ماسك سيخضع أيضًا لسيرة ذاتية كتبها والتر إيزاكسون، المؤلف الأمريكي الذي كتب كتابًا أكثر مبيعًا عن المؤسس المشارك لشركة آبل ستيف جوبز.