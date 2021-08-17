شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواتف أيفون وساعات ذكية وسماعات AirPods .. أبرز ما ستكشف عنه أبل فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يتبق سوى أقل من شهر على أن تكشف شركة أبل النقاب عن هواتف أيفون الجديدة، وتقليديًا، يُعقد حدث أبل فى سبتمبر فى الأسبوع الثانى من الشهر ويبدو أن الأمور تسير على الطريق الصحيح هذا العام أيضًا، على الرغم من أن أبل لم تعلن عن موعد.

ومع اقترابنا من الحدث، بدأ سرب من الشائعات والتسريبات بالظهور، حيث أن أحد المصادر الأكثر موثوقية للمعلومات المتعلقة بشركة أبل هو Mark Gurman من Bloomberg، والذى قام الآن بتفصيل ما قد تطلقه أبل فى حدث سبتمبر.

سلسلة أيفون 13: بطارية وشاشة أفضل

ستكون سلسلة أيفون 13 هى العامل الرئيسى فى الحدث، ووفقًا لغورمان، سيكون هذا "طراز أبل S الكلاسيكي"، وطراز S لا يعنى الكثير من الترقيات المهمة، ومن المتوقع أن تتميز سلسلة أيفون 13 بميزات عرض جديدة وأداء بطارية أفضل وترقيات للكاميرا، ومن المتوقع أن يكون التصميم مشابهًا تمامًا لسلسلة أيفون 12.

Watch Series 7: تصميم معدل، معالج جديد

كانت الساعة على مدار السنوات العديدة الماضية عنصرًا أساسيًا مع أجهزة أيفون فى حدث أبل فى سبتمبر، ومن المفترض ألا يكون هذا العام مختلفًا، ويقول جورمان إن Watch Series 7 ستتم إعادة تصميمها قليلاً، ولقد تم اقتراح أن أبل Watch القادمة ستحصل على تصميم أكثر انسيابية، ومن حيث الميزات، لا يُعرف سوى القليل ولكن بالتأكيد سيتم العثور على معالج جديد فى Watch Series 7.

AirPods 3: تصميم جديد لسماعات الأذن TWS

لفترة من الوقت، تم التكهن بإطلاق AirPods 3 جنبًا إلى جنب مع أجهزة أيفون، ويكرر Gurman هذه التكهنات ويقول إن AirPods 3 قد يتم إطلاقها فى سبتمبر، وسيكون لدى AirPods 3 تصميم جديد - يشبه إلى حد كبير AirPods Pro - ولكن لا يُتوقع أن يحمل ميزات مثل إلغاء الضوضاء النشط أو وضع الشفافية.

iPad: طرازان جديدان متوقعان

طرحت شركة أبل جهاز iPad فى سبتمبر أحيانًا ويعتقد جورمان أن هذا العام سيكون هو نفسه، جهازى iPad الجديد المتوقع هما: iPad mini 6 و iPad (الجيل التاسع)، ومن المقرر أن يكون iPad mini، وفقًا لـ Gurman، مفضلًا لدى محبى أبل بحوافه الرقيقة وإعادة تصميمه بالكامل، ولم يشهد iPad mini إعادة تصميم منذ سنوات عديدة، لذا سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما تفعله أبل به