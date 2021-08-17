شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا ساعد أيفون فى القبض على أحد أفراد عصابة فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت السلطات الفيدرالية فى الولايات المتحدة من تعقب واعتقال رايكوون كورتيز فورد، من كولومبيا، ساوث كارولينا، بتهمة حيازة سلاح نارى وذخيرة مسروقة، وقامت السلطات الحكومية بتعقبه بمساعدة هاتف أيفون سرقه المتهم فى نوفمبر 2019 من سيارة.

واعترف الشاب البالغ من العمر 24 عامًا، والذى قيل إنه عضو عصابة سيء السمعة، بالذنب فى محكمة اتحادية "لكونه مجرمًا بحوزته سلاح نارى وذخيرة"، وذلك وفقًا لبيان صحفى صادر عن وزارة العدل، المدعى العام للولايات المتحدة مكتب مقاطعة كارولينا.

وبحسب البيان، فإن الجريمة وقعت فى نوفمبر 2019، عندما تم اقتحام عدة سيارات وسرقة الأشياء الموجودة بداخلها، وكان هناك أيفون أيضًا بين الأدوات المسروقة، وقام أحد ضحايا اقتحام السيارة بتعقب جهاز أيفون إلى منزل فى كولومبيا وأبلغ قسم الشرطة هناك.

وتم اتخاذ إجراء وتم العثور على العديد من الأشخاص، بما فى ذلك فورد، فى المكان الذى ساعد فيه أيفون فى تحديد الموقع، كما تم العثور على فورد بحوزته جهاز أيفون المسروق هناك ووضع قيد الاعتقال.

وعلاوة على ذلك، كشف تحليل المقذوفات أن السلاح قد تم استخدامه فى أربع حوادث إطلاق نار وقعت فى مقاطعات ريتشلاند وليكسنجتون من يونيو حتى أغسطس 2019، يُحظر على فورد الاحتفاظ بسلاح نارى وذخيرة بسبب قناعاته السابقة، وحيازة مسدس مسروق يمكن أن تجعله وراء القضبان مرة أخرى.