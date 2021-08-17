علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين القلم الذكى S Pen العادي وS Pen Pro

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القاهرة - سامية سيد - جاء قلم S Pen العادي فى 2011 وذلك عندما تم إطلاقه لأول مرة، ليكون أداة لتغيير طريقة استخدام الهواتف الذكية، إلا أنه تم هذا العام الكشف عن قلم S Pen Pro، والذي جاء ليتناسب مع الشاشات كبيرة الحجم، وفيما يلي نعرض أبرز الاختلافات بين القلمين كما يلي:

الحجم:

جاء قلم S Pen Pro ليكون أكبر حجمًا وأكثر سمكًا، حيث يماثل فى حجمه الأقلام المعتادة للكتابة وتحديدًا الأقلام الفاخرة، وذلك حتى تشعر بجودة القلم.

- توصيل القلم:

يعتمد قلم S Pen Pro على اتصال البلوتوث بشكل أساسي، ويتيح استخدام البلوتوث المزيد من المميزات للقلم، كما يمكن شحنه من خلال منفذ USB C المزود به، كما يأتى القلم برأس بسمك 0.7 وأكثر من 4000 نقطة ضغط.

- السعر:

يختلف السعر بين القلمين، حيث يأتى قلم S Pen نموذج العادي بسعر 50 دولار تقريبًا، ويرتفع سعر النموذج الاحترافي ليصل إلى 100 دولار، حيث يفضل الرسامون المحترفون التعامل مع الأقلام المعتادة، لذلك فإن قلم S Pen Pro يناسبهم أكثر، بينما قلم S Pen يأتى لمحبي تسجيل الملاحظات والكتابة عبر شاشات هواتفهم بشكل بسيط

 

 

 

 

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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