شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين القلم الذكى S Pen العادي وS Pen Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء قلم S Pen العادي فى 2011 وذلك عندما تم إطلاقه لأول مرة، ليكون أداة لتغيير طريقة استخدام الهواتف الذكية، إلا أنه تم هذا العام الكشف عن قلم S Pen Pro، والذي جاء ليتناسب مع الشاشات كبيرة الحجم، وفيما يلي نعرض أبرز الاختلافات بين القلمين كما يلي:

الحجم:

جاء قلم S Pen Pro ليكون أكبر حجمًا وأكثر سمكًا، حيث يماثل فى حجمه الأقلام المعتادة للكتابة وتحديدًا الأقلام الفاخرة، وذلك حتى تشعر بجودة القلم.

- توصيل القلم:

يعتمد قلم S Pen Pro على اتصال البلوتوث بشكل أساسي، ويتيح استخدام البلوتوث المزيد من المميزات للقلم، كما يمكن شحنه من خلال منفذ USB C المزود به، كما يأتى القلم برأس بسمك 0.7 وأكثر من 4000 نقطة ضغط.

- السعر:

يختلف السعر بين القلمين، حيث يأتى قلم S Pen نموذج العادي بسعر 50 دولار تقريبًا، ويرتفع سعر النموذج الاحترافي ليصل إلى 100 دولار، حيث يفضل الرسامون المحترفون التعامل مع الأقلام المعتادة، لذلك فإن قلم S Pen Pro يناسبهم أكثر، بينما قلم S Pen يأتى لمحبي تسجيل الملاحظات والكتابة عبر شاشات هواتفهم بشكل بسيط