شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وجود حياة على سطح المريخ يحير العلماء.. وقمر فوبوس يعود إلى الواجهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تركز معظم الأبحاث الحالية على سطح كوكب المريخ في البحث عن دليل على وجود حياة على كوكب المريخ، مثل العمل الذي تقوم به مركبة المثابرة التابعة لناسا حاليًا، لكن دراسة جديدة أجراها باحثون من وكالة الفضاء اليابانية (JAXA) تشير إلى أن هناك موقعًا آخر يجب أن نبحث فيه عن الكائنات الحية الدقيقة القديمة المحفوظة قمر المريخ فوبوس حسبما نقل موقع Digitartlends.

وأوضحت الدراسة: "المريخ ليس وحيدًا لأنه يمتلك قمرين صغيرين، فوبوس وديموس"، "على مدار تاريخ المريخ، تسببت العديد من تأثيرات الكويكبات على المريخ في إطلاق مقذوفات المريخ، وتم تسليم جزء بسيط من المواد المقذوفة إلى أقماره."

ويقترحون أنه نظرًا لأن Phobos أقرب إلى المريخ من Deimos ، فقد تمت تغطيته بمواد أكثر من المريخ تم إلقاؤها أثناء اصطدام الكويكب، إذا كانت هناك حياة على المريخ، فمن الممكن أن تكون أشكال الحياة المجهرية قد انتقلت إلى فوبوس من خلال هذه التأثيرات.

وقالت الدراسة إن فوبوس تفتقر إلى الهواء والماء ومستويات الإشعاع العالية بها، لذلك فمن شبه المؤكد أنه لا يوجد شيء حي على سطح القمر الآن، ولكن ما يمكن أن يكون هناك دليل على وجود حياة منذ ملايين السنين.

ويتضمن هذا الدليل "أي كائنات دقيقة محتملة يمكن أن تكون على قيد الحياة على سطح المريخ وتم تعقيمها مؤخرًا أثناء أو بعد التسليم إلى فوبوس، والكائنات الدقيقة والمؤشرات الحيوية التي تمت معالجتها على المريخ القديم قبل تسليمها إلى فوبوس، بما في ذلك أجزاء الحمض النووي المحتملة".

ويعد هذا مثير لأنه نظرًا لأنه ليس له غلاف جوي، يمكن أن يحافظ فوبوس على علامات الحياة هذه مثل كبسولة زمنية طبيعية.

وللتحقيق في هذا الاحتمال ستطلق جاكسا مسبار استكشاف أقمار المريخ إلى فوبوس في عام 2024، سوف يهبط المسبار على سطح القمر، ويجمع عينة أو عينتين من السطح أو من الثرى الأعمق تحته، ثم يعيد العينات إلى سطح القمر.

يمكن أن تحتوي هذه العينة من فوبوس على مؤشرات على وجود حياة على كوكب المريخ في شكل جزيئات العلامات الحيوية أو حتى أي كائنات حية موجودة حاليًا (على الرغم من أن الخبراء يعتقدون أنه من غير المحتمل جدًا وجود حياة على المريخ في الوقت الحالي)، في كلتا الحالتين يمكن للبعثة أن تتعلم الكثير عن المريخ من زيارة فوبوس.