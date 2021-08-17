شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يطورون نظاما صحيا لتعقيم الهواء لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاون باحثون من IIT Madras ومعهد Vellore Institute of Technology وتشيناي وجامعة كوين ماري بلندن لتطوير نظام ثوري لتعقيم الهواء يهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا وبكتيريا السل، وستكون الأكاديمية الملكية للهندسة (RAENG) بالمملكة المتحدة الراعي الرئيسي للمشروع، وستكون شركة Magneto CleanTech المزود لحلول تعقيم الهواء الشريك الصناعي الوحيد.

ووفقًا لمسؤولين من أفضل المؤسسات التعليمية، فإن الهدف من هذا البحث المشترك هو تطوير نظام حماية قوي ومنخفض التكلفة للأيروسول الحيوي لاحتواء الأمراض المحمولة جواً في البيئات الداخلية لشبه القارة الهندية، وهي منطقة جغرافية معروفة بكثرة عدد سكانها ومناطق حضرية كثيفة.

وباستخدام الإشعاع "فوق البنفسجي- C"، يُتوخى المشروع تطوير دليل تجريبي لمفهوم نظام ترشيح هواء ثوري، وزعموا أن هذا النظام لديه إمكانات قوية لزيادة فعالية القضاء على الفيروسات ومسببات الأمراض الأخرى المحمولة جواً مع تقليل تكلفة الصيانة أيضًا مقارنة بالفلاتر المتاحة، وهو اقتراح مهم للبلدان النامية مثل الهند.

وبمشاركة Magneto CleanTech، سيتم اختبار هذا النظام وتنفيذه باستخدام تطبيقات الوقت الفعلي في بيئات هندية مختلفة، ومن المتوقع أن يفيد هذا المشروع، عند تنفيذه بنجاح الكثير من الأشخاص.