تكنولوجيا: ZTE تستعد لإطلاق هاتف Axon 30 5G للأسواق العالمية في 9 من سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة ZTE يوم 9 من شهر سبتمبر المقبل لإطلاق هاتف Axon 30 5G رسمياً للأسواق العالمية.

انطلق هاتف ZTE Axon 30 5G خلال الفترة الماضية في السوق الصيني بالجيل الثاني من تقنية الكاميرة أسفل الشاشة، واليوم تستعد الشركة لإطلاق الهاتف في الأسواق العالمية، على أن يأتي النموذج الرئيسي المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 500 دولار، أو 500 يورو.

كما تقدم ZTE نموذج أعلى بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، والذي يأتي بسعر 600 دولار أو 600 يورو.

ولقد أكدت ZTE على موقعها الرسمي على أن الهاتف ينطلق خلال الشهر المقبل إلى كلٍ من أسواق المملكة العربية السعودية، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، كما يتوفر في الأسواق الأوروبية، وأسواق آسيا إلى جانب الولايات المتحدة وكندا.

ويضم ZTE Axon 30 5G مستشعر سيلفي أسفل الشاشة بدقة 16 ميجا بيكسل، والذي يتميز بحجم بيكسل 1.12 µm، وتقنية دمج كل 4 بيكسل في بيكسل واحد بحجم أكبر 2.24 µm، كما يدعم الكاميرة خوارزمية مطورة من ZTE.

وتتميز شاشة الهاتف بسطوع 400 بيكسل لكل إنش في الجزء الخاص بالكاميرة، كما يضم الهاتف شاشة AMOLED بحجم 6.92 إنش، ودقة عرض 1080 بيكسل بلس، ومعدل تحديث 120 Hz، ومعدل لمس 360 Hz، مع عمق ألوان 10بت، وتغطية بنسبة 100% من ألوان DCI-P3.

كما يأتي ZTE Axon 30 5G برقاقة معالج Snapdragon 870، وكاميرة خلفية مميزة بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، وأيضاً مستشعر macro بدقة 5 ميجا بيكسل، ومستشعر لعمق التصوير بدقة 2 ميجا بيكسل.

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