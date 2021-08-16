تكنولوجيا: إنتل تكشف عن علامتها التجارية الجديدة لسلسلة كرت الشاشة Arc

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة إنتل اليوم عن علامتها التجارية الجديدة لكرت الشاشة Arc، والتي تدخل بها Intel المنافسة في سوق كرت الشاشة المخصصة لأجهزة الحاسب.

تتضمن علامة Arc التجارية الجديدة من إنتل كلاً من الأجهزة والبرمجيات الخاصة بوحدة معالجة الرسومات الجديدة من إنتل، والتي تدعم الأجيال القادمة من الأجهزة.

ومن المتوقع أن ينطلق الجيل الأول بعنوان “Alchemist” في الربع الأول من 2022 والذي يرتكز على تقنية Arc، ويدعم الجيل القادم من أجهزة الحاسب المكتبي، وأيضاً أجهزة الحاسب المحمول الدفتري.

وتستهدف إنتل منافسة كلاً من AMD وNvidia في سوق كرت الشاشة، إلا أن إنتل لم تقدم الكثير من التفاصيل عن إصدارها الأول Alchemist، حيث كشفت عن مقطع فيديو تشويقي يستعرض نموذج أولى من السيليكون يدعم ألعاب PUBG و Psychonauts 2 و Metro Exodus وغيرها من الألعاب.

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