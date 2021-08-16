شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يساعد تدفق الحمم البركانية في ولاية أريزونا في مهمة أرتميس القمرية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد وضع مركبة بأمان على جرم سماوي أحد أهم الأجزاء في أي مهمة فضائية تسعى لاستكشاف أماكن بعيدة عن الأرض، شهدت أحدث الجهود التي بذلتها ناسا هبوط مسبارها المتجول بنجاح على سطح المريخ في فبراير 2021، وهي مناورة صعبة تم التقاطها في لقطات مثيرة شاركتها وكالة الفضاء.

يتمثل أحد التحديات في التأكد من أن المسبار سيكون قادرًا على التعامل مع عمود الغبار والصخور الصغيرة - المعروفة باسم الثرى - التي تحركها دافعات المسبار عند انتشارها لإبطاء اقترابها، تشير وكالة ناسا إلى أنه في حين أن الصخور والرمال على الأرض تتميز بحواف مستديرة بسبب العوامل الجوية، فإن الجسيمات الموجودة على القمر تتشكل بشكل غير منتظم مع العديد من الزوايا الحادة التي تجعل المادة شديدة الكشط حسبما ذكر موقع Digitartlends.

في أسوأ السيناريوهات، يمكن للثرى أن يزعزع استقرار مركبة الهبوط ويتسبب في انهيارها، قد يؤدي أيضًا إلى إتلاف الأدوات الموجودة على متن الطائرة، مما قد يؤدي إلى مشاكل خطيرة إذا احتاج المسبار إلى الإقلاع مرة أخرى.

ومن خلال برنامج Artemis الذي يهدف إلى وضع المرأة الأولى والرجل التالي على سطح القمر قبل نهاية العقد، تحرص وكالة ناسا على ضمان أن يكون المسبار الخاص بها على مستوى مهمة نشر رواد الفضاء بأمان على سطح القمر.

ولإجراء اختبارات قبل الإطلاق، تستخدم وكالة الفضاء 16 طنًا من جهاز محاكاة الثرى يسمى Black Point-1 (BP-1) ، وهو منتج ثانوي تجاري لعمليات تعدين معينة، يأتي BP-1 من تدفق الحمم البركانية Black Point في شمال أريزونا ويتوفر بكميات كبيرة، مما يجعله مادة مثالية لاختبار المسبار.

قال روب مولر، كبير التقنيين والباحثين الرئيسيين في برامج البحث الاستكشافية والتكنولوجيا في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، إن وكالة ناسا قارنت BP-1 بالثرى المسترد من البعثات القمرية والعديد من محاكيات الثرى الأخرى وخلصت إلى أن "الخصائص الفيزيائية لـ BP- 1 كان مشابهًا لكليهما".

وتستخدم ناسا BP-1 في تجارب مختلفة تهدف إلى دراسة سلوك وتأثيرات أعمدة عوادم الصواريخ أثناء الهبوط على سطح القمر، ستساعد نتائج هذه التجارب، التي يتم إجراء العديد منها في غرف مفرغة، المهندسين على تحسين تصميم مركبة الهبوط على سطح القمر، يستخدم BP-1 أيضًا لاختبار الآلات مثل المركبات الآلية في حاوية في مختبر الحبيبات ومختبر عمليات Regolith في كينيدي.