شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية مواجهة التطرف على السوشيال ميديا فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد لا تعتمد وزارة الأمن الداخلي فى الولايات المتحدة فقط على الأنظمة الداخلية لاكتشاف التهديدات المتطرفة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث صرح جون كوهين، ضابط المخابرات وزعيم المبادرة، لصحيفة وول ستريت جورنال في مقابلة أن وزارة الأمن الداخلي تبحث في توظيف شركات لتحليل الشبكات الاجتماعية بحثًا عن علامات على الإرهاب الوشيك وغيره من أعمال العنف المتطرفة بحسب ما نقله موقع Engadget.

وقال كوهين إن الوزارة كانت تدرس وسائل التواصل الاجتماعي من قبل، لكن الشركاء الخارجيين سيساعدون "بشكل كبير" في توسيع هذه الجهود.

ظهرت نوبات المسح الشامل لوسائل التواصل الاجتماعي لأول مرة في مايو، ولكن كانت هناك تفاصيل قليلة حول كيفية عملها. أشارت الشائعات إلى أن وزارة الأمن الداخلي ستركز على الاتجاهات المزعجة بدلاً من الأهداف الفردية، مثل تخمير الحركات المتطرفة أو التهديدات ضد مجتمعات معينة، والهدف من ذلك هو التعرف على الخطاب العنيف وراء أحداث مثل أحداث الشغب في مبنى الكابيتول يوم 6 يناير، والتي لم تتوقعها وزارة الأمن الداخلي على الرغم من تزايد نشاط وسائل التواصل الاجتماعي.

إحدى الشركات المشاركة في المناقشات هي شركة Logically ، وهي شركة تستخدم مزيجًا من الذكاء الاصطناعي والتحليل البشري لتتبع المحتوى عبر الإنترنت على نطاق واسع، لقد شاركت سابقًا في جهود حكومية لمكافحة المعلومات الخاطئة المتعلقة بالتصويت، ولكن هنا يمكن أن تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة للجمهور لاكتشاف المشاكل.

ما إذا كان بإمكان وزارة الأمن الداخلي معالجة مخاوف الخصوصية أم لا، فهذه مسألة أخرى، قال كوهين إن الوزارة لن تستخدم الشركات للحصول على معلومات مُنعت من رؤيتها، وقالت مصادر وول ستريت جورنال إن المسؤولين مصممون على حماية الحريات المدنية، قال الرئيس المنطقي Lyric Jain إن شركته لا يمكنها مشاركة البيانات الشخصية للأمريكيين دون أوامر من المحكمة.

ومع ذلك، هناك مخاوف من أن وزارة الأمن الداخلي قد تسيء استخدام هذا التحليل الخاص، يمكنها من الناحية النظرية الاحتفاظ بالمحتوى واستخدام البيانات لمتابعة قضايا جنائية غير ذات صلة أو استهداف المعارضة السياسية السلمية.