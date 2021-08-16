شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية مواجهة التطرف على السوشيال ميديا فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر
وقال كوهين إن الوزارة كانت تدرس وسائل التواصل الاجتماعي من قبل، لكن الشركاء الخارجيين سيساعدون "بشكل كبير" في توسيع هذه الجهود.
إحدى الشركات المشاركة في المناقشات هي شركة Logically ، وهي شركة تستخدم مزيجًا من الذكاء الاصطناعي والتحليل البشري لتتبع المحتوى عبر الإنترنت على نطاق واسع، لقد شاركت سابقًا في جهود حكومية لمكافحة المعلومات الخاطئة المتعلقة بالتصويت، ولكن هنا يمكن أن تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة للجمهور لاكتشاف المشاكل.
ما إذا كان بإمكان وزارة الأمن الداخلي معالجة مخاوف الخصوصية أم لا، فهذه مسألة أخرى، قال كوهين إن الوزارة لن تستخدم الشركات للحصول على معلومات مُنعت من رؤيتها، وقالت مصادر وول ستريت جورنال إن المسؤولين مصممون على حماية الحريات المدنية، قال الرئيس المنطقي Lyric Jain إن شركته لا يمكنها مشاركة البيانات الشخصية للأمريكيين دون أوامر من المحكمة.
ومع ذلك، هناك مخاوف من أن وزارة الأمن الداخلي قد تسيء استخدام هذا التحليل الخاص، يمكنها من الناحية النظرية الاحتفاظ بالمحتوى واستخدام البيانات لمتابعة قضايا جنائية غير ذات صلة أو استهداف المعارضة السياسية السلمية.