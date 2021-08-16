تحديثات ثورية من مايكروسوفت لتطبيق Teams

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 07:09 مساءً - تعمل شركة مايكروسوفت الأمريكية على تحديث تطبيق Teams في إطار سعيها للقضاء على الانحرافات غير المرغوب فيها، من خلال حماية المستخدمين من المخادعين والمحتالين بشكل أكثر فعالية، وفقا لما كشفته تقارير تقنية.

وأظهرت بيانات جديدة في خريطة طريق منتج الشركة، أن مستخدمي Teams سيتلقون قريبا تنبيهات في حالة تلقيهم مكالمة من رقم مريب.

وأوضحت الشركة، أن ”ميزة إعلام المكالمات غير المرغوب فيها تقوم تلقائيًا بتقييم المكالمات الواردة، وتحديد المكالمات غير المرغوب فيها المحتملة على أنها رسائل غير مرغوب فيها على الأرجح في المكالمة“.

وتؤكد الشركة أنه ”سيكون لدى المستخدمين خيار الرد على المكالمة أو رفضها، وجميع الرسائل غير المرغوب فيها المحتملة (بغض النظر عما إذا تم الرد عليها أو رفضها) ستنعكس أيضًا في سجل المكالمات“.

وتقول مايكروسوفت إن الميزة قيد التطوير النهائي حاليا، ومن المتوقع أن يتم طرحها لجميع المستخدمين بحلول نهاية الشهر.

وعلى الرغم من أن العديد من الشركات تستخدم Microsoft Teams حصريا للتعاون الداخلي، إلا أن الكثير من الشركات الأخرى تستفيد من القدرة على إجراء واستقبال المكالمات الهاتفية عبر المنصة أيضًا.

وتتمتع Microsoft Teams Phone وغيرها من خدمات VoIP المماثلة بارتفاع كبير في الشعبية خلال تفشي وباء كورونا حول العالم، حيث اضطرت الشركات إلى إيجاد طريقة لدعم الموظفين عن بُعد الذين لم يعد لديهم إمكانية الوصول إلى أنظمة هواتف العمل التقليدية.

ومع ذلك، فقد أوجد هذا الاتجاه أيضًا وسيلة جديدة للمحتالين والمتصلين بالبريد العشوائي، سواء كان هدفهم هو التصيد الاحتيالي للحصول على بيانات شخصية قيمة، أو الترويج لمنتج أو خدمة، أو أي شيء آخر.

ومثل الكثير من وسائل الحماية المماثلة التي ينشرها بائعو الهواتف الذكية، يجب أن يقطع نظام التنبيه الجديد من مايكروسوفت طريقة ما لمنع مستخدمي Teams من الوقوع في عمليات الاحتيال القائمة على المكالمات، فضلا عن الحماية من البريد العشوائي والمكالمات المزعجة.

ومن المفترض أن تسمح الميزة أيضا للشركات بإنشاء قائمة سوداء بسهولة أكبر تمنع وصول المكالمات الواردة من الأرقام المشبوهة إلى الموظفين في المقام الأول.

دعم التعليم

من جهة أخرى، أفادت تقارير مقربة من الشركة العملاقة أنها ستطلق قناة تواصل بين المعلمين وأولياء أمور الطلبة والأوصياء عليهم عبر تطبيق Teams.

تعمل الميزة مع School Data Sync (SDS) ، التي تجمع البيانات من نظام معلومات الطالب بالمدرسة، وتقارير Windows Central.

وتهدف مايكروسوفت من العمل مع (SDS) على تقليل الوقت المطلوب للعثور على معلومات لأولياء الأمور وأولياء أمور طلبة المدارس.

وبحسب موقع ”daijiworld“، فإن الميزة التي أطلقت عليها مايكروسوفت اسم ”Teams for Education“ سيتم إطلاقها في أكتوبر من العام الجاري 2021.

وأفاد موقع الشركة بأن ”اتصال الوالدين في Microsoft Teams for Education“ يستخدم أنظمة مؤتمتة تحافظ على تحديث تفاصيل الاتصال.

وقالت إنه ”من خلال ميزة اتصال الوالدين في Teams for Education، يمكن للمعلمين الاتصال والتفاعل بسهولة مع أولياء الأمور وأولياء أمور فصلهم باستخدام دردشة Teams.

ويسهل دعم (SDS) وهي خدمة مجانية في Office 365 للتعليم، تجمع المعلومات من نظام معلومات الطالب بالمدرسة، على المعلمين التواصل مع أولياء الأمور والأوصياء.

ويوضح مستند دعم مايكروسوفت كيف تساعد SDS في استيراد البيانات ومزامنتها تلقائيًا مع Office 365.