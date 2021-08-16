علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: شاشة Eco2OLED تدعم توفير إستهلاك الطاقة في هاتف Galaxy Z Fold3

0 نشر
Sultan Alqahtani 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت العملاق الكوري سامسونج إصدار جديد من الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Fold3 بشاشة تعرف بعلامة “Eco²OLED” التجارية، والتي تدعم توفير إستهلاك الطاقة وأيضاً تقدم آداء أفضل للكاميرة أسفل الشاشة.

انطلق Galaxy Z Fold3 كأول إصدار من هذه السلسلة بميزة دعم قلم stylus، كما أنه أول إصدار من هواتف سامسونج بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة، ولقد طورت سامسونج شاشة OLED جديدة بعلامة “Eco²OLED” التجارية لدعم آداء أفضل لمميزات هذا الإصدار.

وتدعم شاشة Galaxy Z Fold3 نفاذية الضوء بنسبة أعلى تصل إلى 33% مقارنة بشاشات OLED التقليدية، ويمكن لهذه الميزة أن تدعم الشاشة بعرض مميز بسطوع أعلى مع إستهلاك أقل للطاقة بنسبة 25%.

من جانب أخر تدعم نفاذية الإضاءة الأعلى للشاشة تقنية الكاميرة أسفل الشاشة المقدمة في هذا الإصدار في إنتاج صور بجودة أعلى.

ولقد قامت سامسونج في شاشة “Eco²OLED” الجديدة بمعالجة مشكلة إنعكاسات الإضاءة التي تؤثر على تقنية الكاميرة أسفل الشاشة، حيث توصلت سامسونج إلى معالجة تتيج جذب الإضاءة ومعالجة الإنعكاسات دون الحاجة لخفض السطوع في الشاشة.

المصدر

اعلان


الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا