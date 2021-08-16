تكنولوجيا: شاشة Eco2OLED تدعم توفير إستهلاك الطاقة في هاتف Galaxy Z Fold3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت العملاق الكوري سامسونج إصدار جديد من الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Fold3 بشاشة تعرف بعلامة “Eco²OLED” التجارية، والتي تدعم توفير إستهلاك الطاقة وأيضاً تقدم آداء أفضل للكاميرة أسفل الشاشة.

انطلق Galaxy Z Fold3 كأول إصدار من هذه السلسلة بميزة دعم قلم stylus، كما أنه أول إصدار من هواتف سامسونج بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة، ولقد طورت سامسونج شاشة OLED جديدة بعلامة “Eco²OLED” التجارية لدعم آداء أفضل لمميزات هذا الإصدار.

وتدعم شاشة Galaxy Z Fold3 نفاذية الضوء بنسبة أعلى تصل إلى 33% مقارنة بشاشات OLED التقليدية، ويمكن لهذه الميزة أن تدعم الشاشة بعرض مميز بسطوع أعلى مع إستهلاك أقل للطاقة بنسبة 25%.

من جانب أخر تدعم نفاذية الإضاءة الأعلى للشاشة تقنية الكاميرة أسفل الشاشة المقدمة في هذا الإصدار في إنتاج صور بجودة أعلى.

ولقد قامت سامسونج في شاشة “Eco²OLED” الجديدة بمعالجة مشكلة إنعكاسات الإضاءة التي تؤثر على تقنية الكاميرة أسفل الشاشة، حيث توصلت سامسونج إلى معالجة تتيج جذب الإضاءة ومعالجة الإنعكاسات دون الحاجة لخفض السطوع في الشاشة.

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