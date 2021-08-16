شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه تقنية CGI؟ وفيما تستخدم من قبل شركات التكنولوجيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد تقنية CGI واحدة من التقنيات الشهيرة التى يتم استخدامها بكثرة، لكن الكثير من المستخدمين قد لا يعرفونها، ولعل أخر استخدام له كان من خلال شركة إنفيديا خلال مؤتمر GTC في أبريل الماضي، حيث كشفت الشركة أن جزءًا من عرضها في GTC كان مصممًا بالكامل عبر تقنيات CGI، وهي التقنيات التي تستخدم في الأفلام وتحديدًا أفلام الخيال العلمي.

تقنية CGI هي اختصار لكلمة Computer-Generated Imagery أي الصور المولدة عبر الكمبيوتر، ويتم استخدامها في إنتاج مشاهد كاملة بالاعتماد على أجهزة كمبيوتر قوية، وتُستخدم هذه الرسوم للتأثيرات المرئية لأن جودتها تكون أعلى في كثير من الأحيان وتكون أكثر قابلية للتحكم في العمليات الأخرى مثل الإضافات لمشاهد المشاهير وإمكانية إنشاء الصور بتقنية متطورة جدًا.

وأتاحت الصور المُنشأة بواسطة الكمبيوتر وتطورات أجهزة الكمبيوتر السريعة للفنانين والشركات الصغيرة بإنتاج أفلام احترافية وألعاب وفنون راقية من حاسوبهم الخاص ومن منزلهم، كذلك فإن مستقبل الألعاب والأفلام يتجه نحو الواقع الافتراضي وظهر ذلك بوضوح في العامين الماضيين رغم حدوده في الوقت الراهن، إلا أن تطوره جاء أسرع من المتوقع.