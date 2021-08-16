تكنولوجيا: شاومي تدعم هواتف Mi 11T وRedmi K40 Ultra بمعدل تحديث 120Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتفي Mi 11T وRedmi K40 Ultra في أول التسريبات اليوم مع بعض التفاصيل حول مواصفات هذه الإصدارات.

تستعد شركة شاومي لإطلاق اثتان من الإصدارات الجديدة خلال الفترة القادمة، حيث تقدم هاتف Mi 11T ومن علامتها الفرعية تقدم هاتف Redmi K40 Ultra.

ولقد أكدت التسريبات التي رصدت على التيلجرام اليوم على أن Mi 11T الذي يعرف الآن برمز K11R سيتوفر في السوق الهندي والأسواق العالمية أيضاً.

كما يدعم الهاتف معدل تحديث في الشاشة 120Hz، مع أبعاد 20:9، لذا يأتي بمواصفات أقل من هاتف Mi 10T الذي جاء بمعدل تحديث 144Hz، إلا أن التوقعات تشير إلى أن شاومي تدعم Mi 11T بشاشة OLED.

أيضاً تكشف قائمة مواصفات الهاتف على أنه يأتي بمستشعر OmniVision OV64B رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر Sony IMX355 بزوايا عرض واسعة، وكاميرة telemacro تدعم التكبير البصري حتى 3 مرات.

كما يدعم هاتف Mi 11T رقاقة معالج MediaTek، حيث تشير التوقعات إلى أن الرقاقة المستخدمة هي Dimensity 1200.

من جانب أخر يأتي هاتف Redmi K40 Ultra بنفس مواصفات Mi 11T تقريباً، إلا أن هذا الإصدار يقتصر على السوق الصيني، كما تختلف إعدادات الكاميرة حيث يضم Redmi K40 Ultra مستشعر بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر HM2 من سامسونج بدقة 108 ميجا بيكسل.

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