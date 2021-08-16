تكنولوجيا: Asus تكشف النقاب عن هواتف ROG Phone 5s و5s Pro بمعالج Snapdragon 888 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اطلقت Asus رسمياً اليوم الإصدارات الجديدة من هواتف الألعاب ROG Phone 5s وROG Phone 5s Pro التي تضم رقاقة Snapdragon 888 Plus، وتتميز بمعدل تحديث 144 Hz.

تدعم رقاقة معالج Snapdragon 888 Plus سلسلة هواتف ROG Phone 5s بتحسينات في الآداء، حيث تقدم سرعة 3.0 GHz، مع تحسينات في آداء محرك الذكاء الإصطناعي AI بنسبة 20%.

وتضم السلسلة الجديدة اثنان من الإصدارات فقط، لذا لا تتضمن الإصدارات هاتف Ultimate، إلا أن إصدار Pro يدعم ذاكرة عشوائية تصل إلى 18 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة UFS 3.1، أيضاً يأتي إصدار Pro بشاشة PMOLED ملونة في الجهة الخلفية.

ويأتي النموذج الرئيسي من Asus ROG Phone 5s بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج الأعلى بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما يتميز الإصدار الرئيسي بإضاءة RGB خلفية مع شعار الألعاب.

من جانب أخر يضم هاتف ROG Phone 5s Pro اثنان من مستشعرات اللمس في الجهة الخلفية، بينما يأتي هاتف ROG Phone 5s بأزرار مشغلات للألعاب AirTrigger 5 بالموجات فوق الصوتية، كما تأتي هواتف ROG Phone 5s بإستجابة سريعة عند 24.0 مللي ثانية، مع سرعة لمس 360Hz.

أيضاً تضم الهواتف شاشة Super AMOLED بحجم 6.78 إنش، ودقة عرض 1080 بيكسل بلس، مع معدل تحديث 144 Hz بزمن إستجابة 1 مللي ثانية، كما تدعم الشاشة تقنية HDR10 Plus، وتغطية لونية بنسبة 151% من ألوان sRGB، و131% من DCI-P3، مع نسبة سطوع 800 nit.

كما ينطلق الهاتفين بقدرة بطارية 6000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 65W، مع موصل USB 3.1 من الجيل الثاني، وDisplayPort 1.4، ويتوفر مدخل 3.5مم للسماعات في مبرد AeroActive Cooler 5 والذي يأتي في محتوى الصندوق مع إصدار ROG Phone 5s Pro، أو يتوفر المبرد بشكل منفصل بسعر 70 دولار.

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