شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا ترسل طائرة عمودية على قمر زحل لاكتشاف علامات للحياة فى 2027 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع نجاح مروحية Ingenuity على سطح المريخ، تمضى وكالة ناسا قدما فى خططها لمزيد من المركبات الفضائية الروبوتية الطائرة لاستكشاف أجزاء بعيدة من النظام الشمسى فى عام 2027، وترسل طائرة عمودية تسمى Dragonfly لاستكشاف Titan قمر زحل على أمل اكتشاف علامات الحياة هناك.

وقال موقع "digital trend" التقنى أن فريق Dragonfly العلمي أعلن عن أهداف مهمتهم بما فى ذلك البحث فى القمر عن البصمات الحيوية الكيميائية التى يمكن أن تشير إلى الحياة، وتيتان موقع مثير للاهتمام للبحث عن الحياة لأنه يُعتقد أنه يحتوى على محيط مائى سائل تحت قشرته الجليدية، بالإضافة إلى تعزيز البحث عن الحياة خارج الأرض، وستبحث دراجونفلاى أيضا فى دورة غاز الميثان فى القمر والكيمياء المعقدة لغلافه الجوى وسطحه.

وقال المؤلف المشارك أليكس هايز وهو الأستاذ المشارك فى علم الفلك فى كلية الآداب والعلوم والمحقق المشارك دراجونفلاى: "تمثل تيتان المدينة الفاضلة للمستكشف"، والأسئلة العلمية التى نطرحها على تيتان واسعة جدًا لأننا لا نعرف الكثير عما يحدث بالفعل على السطح حتى الآن، مقابل كل سؤال أجابنا عليه أثناء استكشاف بعثة كاسينى لتيتان من مدار زحل، وحصلنا على 10 أسئلة جديدة".

وكان آخر مسبار زار تيتان هو مركبة Cassini-Huygens، التى تم إطلاقها فى عام 1997، وعلى الرغم من أن هذه المهمة كانت نجاحا رائعا من حيث استكشاف كل من زحل وحلقاته وأقماره، إلا أن هناك الكثير الذى ما زلنا لا نعرفه عن المنطقة، ودخل المسبار Huygens الغلاف الجوى لتيتان لأخذ قراءات فى عام 2005 ، ولكن لم تستكشف أى مركبة سطح تيتان قبل Dragonfly.

ونظام الطقس فى تيتان مثير للاهتمام ومثل الأرض بها بحيرات وأنهار وأمطار، لكنها تتكون من الميثان بدلاً من الماء، ومن الممكن أن يستضيف هذا الميثان حياة مختلفة كيميائيا عن تلك الموجودة هنا على الأرض، ولمعرفة المزيد ستهبط دراجونفلاى على سطح تيتان بمساعدة الغلاف الجوى الكثيف والجاذبية المنخفضة ، مما يجعلها مثالية للاستكشاف من الجو.

وقال هايز: "الأمر المثير جدا بالنسبة لى هو أننا توصلنا إلى تنبؤات حول ما يحدث على المستوى المحلى على السطح وكيف يعمل Titan كنظام وستخبرنا صور وقياسات Dragonfly إلى أي مدى صحيح أو هم مخطئون.