تكنولوجيا: توقعات بالإعلان عن هاتف Pixel 5a 5G غداً 17 من أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أحدث الصور الحية لهاتف جوجل Pixel 5a 5G، والتي أكدت على المواصفات الرئيسية لهذا الإصدار، كما تشير تسريبات جديدة إلى خطط جوجل للإعلان عن الهاتف غداً.

كانت شركة جوجل قد أشارت في وقت سابق إلى خططها للإعلان عن هاتف Pixel 5a 5G لاحقاً هذا العام، وفي تقرير نشر عبر AndroidPolice قدم تفاصيل جديدة حول الهاتف مع صور حية.

وتؤكد الصور الحية على تصميم مربع لوحدة الكاميرة الخلفية، والتي تتضمن اثنان من المستشعرات مع فلاش LED، كما تضم الجهة الخلفية من الهاتف مستشعر للبصمة، أيضاً يظهر شعار جوجل في الجزء السفلي.

أيضاً تكشف الصور الحية عن الزر الرئيسي في الإطار الجانبي للهاتف إلى جانب زر التحكم في الصوتيات، ولقد أشارت تسريبات إلى أن هذا الإصدار يأتي بتصميم للشاشة يحاكي هاتف Pixel 4a في الجهة الأمامية.

كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي برقاقة معالج Snapdragon 765G، أيضاً تكشف الصور الحية عن قدرة البطارية 4680 mAh، لذا سيضم هذا الإصدار أعلى قدرة للبطارية قدمت في سلسلة Pixel حتى الآن.

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