تكنولوجيا: هاتف iQOO 8 Pro ينطلق غداً بمستشعر للبصمة بالموجات فوق الصوتية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث iQOO غداً للإعلان الرسمي عن سلسلة iQOO 8، ولقد كشف إعلان تشويقي عن دعم هاتف iQOO 8 Pro لمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة بالموجات فوق الصوتية.

تستعد Vivo لإطلاق سلسلة جديدة من هواتف علامتها الفرعية iQOO، ولقد شغلت سلسلة iQOO 8 بالفعل مجموعة من التسريبات والإعلانات التشويقية التي قدمت الكثير من التفاصيل حول الإصدارات المرتقبة.

ولقد أوضح الإعلان التشويقي قدرة مستشعر البصمة في iQOO 8 على فتح الهاتف حتى مع الأصابع الرطبة أو الأيدي المبتلة، لذا تؤكد التوقعات على أن iQOO تستخدم تقنية إستشعار البصمة بالموجات الفوق صوتية.

وتشير التسريبات إلى أن iQOO 8 يأتي بمستشعر للبصمة ضوئي في الشاشة، بينما يأتي إصدار Pro بمستشعر للبصمة بالموجات فوق الصوتية.

أيضاً من المقرر أن يأتي هاتف iQOO 8 Pro بشاشة E5 LTPO AMOLED من سامسونج بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض 2K بلس، ومعدل تحديث 120Hz.

كما تشير التوقعات إلى أن الهاتف يأتي برقاقة معالج Snapdragon 888 Plus، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت.

ويأتي المستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر telephoto بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 120w، وتقنية الشحن اللاسلكي بقدرة 50W، لذا نترقب حدث iQOO لمزيد من التفاصيل حول الإصدارات الجديدة وسعرها وموعد توفرها في الأسواق.

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