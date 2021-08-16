شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: T-Mobile تكشف منتدى يقوم بخرق بيانات العملاء وشمل 100 مليون شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت T-Mobile أنها تبحث فى مشاركة منتدى عبر الإنترنت تدعي أنها تبيع مجموعة كبيرة من البيانات الحساسة لعملائها، وذكرت Motherboard أنها كانت على اتصال ببائع البيانات، الذى قال إنهم أخذوا بيانات من خوادم T-Mobile التى تضمنت أرقام الضمان الاجتماعي والأسماء والعناوين ومعلومات رخصة القيادة المتعلقة بأكثر من 100 مليون شخص، بعد مراجعة عينات من البيانات، وذكرت Motherboard أنها بدت أصلية.

وقال متحدث باسم T-Mobile فى رسالة بريد إلكترونى إلى The Verge: "نحن على دراية بالادعاءات المقدمة فى منتدى تحت الأرض ونحقق بنشاط فى صحتها، وليس لدينا أى معلومات إضافية لمشاركتها فى الوقت الحالى.

وليس من الواضح متى تم الوصول إلى البيانات، ولكن T-Mobile كانت هدفا للعديد من خروقات البيانات فى السنوات القليلة الماضية، وكان آخرها فى ديسمبر 2020، خلال هذا الحادث، والمعلومات المتعلقة بالمكالمات وأرقام الهواتف لبعضها ربما تم الكشف عن العملاء، ولكن الشركة قالت فى ذلك الوقت إنها لم تتضمن معلومات أكثر حساسية مثل الأسماء أو أرقام الضمان الاجتماعى.

وفى عام 2018 ، تمكن المتسللون من الوصول إلى المعلومات الشخصية لما يقرب من 2 مليون عميل من عملاء T-Mobile والتى تضمنت الأسماء والعناوين وأرقام الحسابات، وفى عام 2019، تأثر بعض عملاء T-Mobile المدفوع مسبقا بخرق تمكن أيضا من الوصول إلى الأسماء والعناوين والحسابات أعداد.

وكشف خرق مارس 2020 عن بعض المعلومات المالية لعملاء T-Mobile وأرقام الضمان الاجتماعي ومعلومات الحساب الأخرى.