شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: T-Mobile تكشف منتدى يقوم بخرق بيانات العملاء وشمل 100 مليون شخص والان مع تفاصيل الخبر
وليس من الواضح متى تم الوصول إلى البيانات، ولكن T-Mobile كانت هدفا للعديد من خروقات البيانات فى السنوات القليلة الماضية، وكان آخرها فى ديسمبر 2020، خلال هذا الحادث، والمعلومات المتعلقة بالمكالمات وأرقام الهواتف لبعضها ربما تم الكشف عن العملاء، ولكن الشركة قالت فى ذلك الوقت إنها لم تتضمن معلومات أكثر حساسية مثل الأسماء أو أرقام الضمان الاجتماعى.
وفى عام 2018 ، تمكن المتسللون من الوصول إلى المعلومات الشخصية لما يقرب من 2 مليون عميل من عملاء T-Mobile والتى تضمنت الأسماء والعناوين وأرقام الحسابات، وفى عام 2019، تأثر بعض عملاء T-Mobile المدفوع مسبقا بخرق تمكن أيضا من الوصول إلى الأسماء والعناوين والحسابات أعداد.
وكشف خرق مارس 2020 عن بعض المعلومات المالية لعملاء T-Mobile وأرقام الضمان الاجتماعي ومعلومات الحساب الأخرى.