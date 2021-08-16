شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وزارة الزراعة بواشنطن تؤكد رؤية الدبابير الأسيوية العملاقة "الدبور القاتل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الزراعة بولاية واشنطن أول مشاهدة حية للدبابير الآسيوية العملاقة التى تحمل لقب الدبور القاتل فى الولاية هذا العام، حسبما ذكرت الوكالة فى بيان صحفى.

ووفقا لموقع the verege قام علماء الحشرات مع برنامج مكافحة الحشرات التابع لـWSDA بإزالة 98 عاملا من الدبابير أثناء الاستخراج فى الصباح، وتم تفريغ 85 من الدبابير من العش وتم جمع 13 من الدبابير الحية الأخرى بشبكة أثناء مراقبة العش.

وجاءت أول مشاهدة لدبابير القتل عام 2021 فى واشنطن فى 11 أغسطس، عبر أحد سكان مقاطعة واتكوم بالقرب من الحدود الكندية، وأكدت WSDA أنها كانت زنبورًا آسيويا عملاقا فى اليوم التالى، وذلك بفضل صورة للدبابير وهو يهاجم عش دبور من الورق فى منطقة ريفية شرق بلين واشنطن.

الدبابير القاتلة هى مؤامرة 2020 من المحتمل أنك لم تتوقعها

قال سفين سبيشيغر ، عالم الحشرات المسؤول عن WSDA في بيان: "يُظهر هذا الدبابير نفس السلوك الذي رأيناه العام الماضى - مهاجمة أعشاش الدبابير الورقية"، "إذا كان لديك أعشاش للدبابير الورقية فى ممتلكاتك وتعيش في المنطقة، فراقبها وأبلغ عن أى زنابير آسيوية عملاقة تراها، ولاحظ الاتجاه الذي يطيرون إليه أيضا.

من الجدير بالذكر، يمكن أن تنمو الدبابير العملاقة للملكة الآسيوية لتصبح بطول بوصتين والدبابير هي آفات غازية تمزق رؤوس نحل العسل ثم تطعم أجساد صغارها، ويمكنهم الطيران بسرعات تصل إلى 20 ميلا فى الساعة، وأذرعهم طويلة بما يكفي لثقب معظم بدلات تربية النحل، وتقول WSDA إن مجموعة صغيرة منهم يمكن أن تقتل خلية نحل كاملة "فى غضون ساعات.