شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن كوكب زحل.. مم تتكون حلقاته وعدد أقماره؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد زحل هو الكوكب السادس من الشمس وثاني أكبر كوكب في المجموعة الشمسية بعد المشتري، لكن كم عدد الأقمار التي يمتلكها الكوكب؟ هذا كل ما تريد معرفته عن هذا الكوكب.

كم عدد أقمار زحل؟ زحل لديه 82 قمرًا، ومع ذلك، تم تأكيد وتسمية 55 فقط من هذه الأقمار، كلك فهناك 29 قمرًا آخر في انتظار تأكيد الاكتشاف والتسمية الرسمية، وتتدلى هذه الأقمار بشكل كبير في الحجم من القمر العملاق، تيتان، الذي هو أكبر من كوكب عطارد، إلى الأقمار الأخرى التي هي صغيرة مثل الساحة الرياضية.

ويقول علماء الفلك إن تيتان، أكبر قمر صناعي على كوكب الأرض ، لديه جزيء نادر له بنية كيميائية مماثلة للحمض النووي في غلافه الجوي، وهذا يعني أنه قد يكون لديه الظروف المثالية لدعم الحياة الفضائية، ويشير الاكتشاف إلى أن المحيط المالح تحت القشرة الجليدية لتيتان قد يحتوي على مزيد من اللبنات الأساسية للحياة ، مما يجعله جنة للنباتات الفضائية الوليدة.

وقالت روزالي لوبيز، عالمة الأبحاث في وكالة ناسا: "نحاول معرفة ما إذا كان تيتان صالحًا للسكن"، ويقول الخبراء إن أنواع الجزيئات التي قد توجد على سطح تيتان يمكن أن تكون هي نفسها التي شكلت اللبنات الأساسية للحياة على الأرض منذ مليارات السنين.



مم تتكون حلقات زحل؟ وفي ذلك الوقت، عندما ملأ الميثان هواء الأرض بدلاً من الأكسجين، كان من الممكن أن تكون الظروف مماثلة لتلك الموجودة على تيتان اليوم، كما يعتقد العلماء، ويعد زحل هو سادس كوكب من الشمس وثاني أكبر كوكب في النظام الشمسي بعد المشتري، ومثل المشتري، كوكب زحل هو كوكب غازي عملاق ويتكون من غازات مماثلة بما في ذلك الهيدروجين والهيليوم والميثان.مم تتكون حلقات زحل؟ يُعتقد أن حلقات زحل تتكون من قطع من المذنبات أو الكويكبات أو الأقمار المحطمة التي تحطمت قبل وصولها إلى الكوكب، إذ إنها مصنوعة من مليارات القطع الصغيرة من الجليد والصخور المطلية بمواد أخرى مثل الغبار، وكل حلقة تدور بسرعة مختلفة وتمتد الحلقات إلى 175000 ميل من الكوكب.

وقد تمت تسمية الحلقات أبجديًا بالترتيب الذي تم اكتشافها فيه.

هل تستطيع رؤية زحل من الأرض؟ يمكن رؤية عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل في معظم أوقات العام، أما نبتون وأورانوس غير مرئيين - وبالطبع الكوكب الثامن في نظامنا الشمسي هو الأرض نفسها، وتبدو الكواكب مختلفة عن النجوم لأن سطوعها يتفاوت في دورة على مدى فترة زمنية وهي قريبة بما يكفي من الأرض لتبدو كقرص صغير بينما تبدو النجوم كنقطة ضوء.

وعادة ما يتم الخلط بين زحل والمريخ والنجوم خلال فترات خفوتها ، وفقًا لـ Naked Eye Planets، وتولد النجوم أيضًا ضوءها بينما لا تفعل الكواكب ذلك. تلمع الكواكب بعكس جزء من ضوء الشمس الذي تتلقاه مرة أخرى في الفضاء.

يعتمد سطوع الكوكب على بعده عن الشمس وحجمه وموقع الكوكب والأرض، ويمكن رؤية الكواكب خلال فترة تسمى الظهور. يمكن رؤية المريخ وعطارد والزهرة أثناء الفجر أو الغسق في هذه الفترة، ويمكن رؤية كوكب المشتري وزحل في سماء الفجر. يمكن أن تستمر الظهورات من بضعة أسابيع (في حالة عطارد) إلى ما يقرب من عامين (في حالة المريخ).