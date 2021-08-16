كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

يعدّ سرطان القولون نوع من أمراض السرطان التي تصيب القولون، فالقولون هو الجزء الأخير من الأمعاء الغليظة من الجهاز الهضمي. سرطان القولون هو سرطان يحدث في 15 سنتيمترًا الأخيرة من القولون التي تلتقي مع جزء من منطقة المستقيم.

في هذا المجال، تعاون علماء من الهند مع باحثين في فرنسا لتطوير تقنية جديدة لتشخيص سرطان القولون في مراحله الأولى.

وتستخدم التقنية الجديدة خيوطًا مفردة من جزيئات الحمض النووي الريبي، الذي يتمتع بالقدرة على اكتشاف سرطان القولون في وقت مبكر.

قاد الدراسة الجديدة الدكتور ساغار سينغوبتا من المعهد الوطني لعلم المناعة في الهند. ووفقًا له، فإن التقنية الجديدة لديها القدرة على تشخيص سرطان القولون بسهولة مثل مرض السكري من خلال تحليل سريع لعينة الدم. واستخدمت الدراسة الجديدة جزيئات الحمض النووي الريبي التي يمكن أن تندمج مع جزيئات الحمض النووي الريبي المرسال التي ترمز للبروتينات، إما لتنشيطها أو تدميرها.

واكتشف الباحثون 6 جزيئات من الحمض النووي الريبي، يتم تنظيمها في خلايا سرطان القولون، وأطلقوا عليها اسم “الحمض النووي الذي يتلف الحمض النووي الريبي الدقيق”.

وعثر على الجزئيات الـ6 لاستهداف مجموعة معينة من البروتينات الخلوية التي تستخدم للحفاظ على الحالة الأصلية للمادة الجينية في خلايا الجسم، وفق ما أوردت صحيفة إكسبرس البريطانية.