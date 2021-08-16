شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية تنزيل مقاطع فيديو TikTok فى خطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد ترغب في حفظ مقاطع الفيديو لتكرار المشاهدة لاحقًا إذا لم يكن لديك اتصال Wi-Fi في وقت آخر أو إذا كنت على وشك الحد الأقصى للبيانات الخاصة بك، ويمكن تنزيل مقاطع فيديو TikTok بسهولة من خلال بضع خطوات في التطبيق، أو يمكنك اختيار تسجيل شاشة هاتفك، حيث نقدم لك تفاصيل القيام بذلك في خطوات بسيطة وفقا لما ذكره موقع "business insider".





كيفية تنزيل مقاطع الفيديو TikTok

2. اضغط فوق الزر "مشاركة" على الجانب الأيمن من الشاشة.

3. اضغط على زر حفظ الفيديو.

4. سترى شريط النسبة المئوية في الجزء السفلي من الفيديو الخاص بك، وسيتم إعلامك عند اكتماله.





كيفية فحص تسجيل مقاطع فيديو TikTokلا يُتاح لك دائمًا خيار حفظ مقاطع فيديو معينة، ولكن هاتفك قادر على حفظ الصور والصوت باستخدام وظيفة أو تطبيق تسجيل الشاشة.

خطوات القيام بذلك على هاتف أيفون:

1. تأكد أولاً من تمكين تسجيل الشاشة وعرضه في مركز التحكم بجهاز أيفون الخاص بك.

2. انتقل إلى فيديو TikTok الذي تريد تسجيله.

3. اسحب لأسفل من الزاوية العلوية اليمنى لجهاز أيفون لفتح مركز التحكم واضغط على زر تسجيل الشاشة الدائري، سيتم إعطاؤك مؤقتًا قبل بدء تسجيل الشاشة. اسحب لأعلى للخروج من مركز التحكم.

4. ستعود إلى TikTok الذي كنت تستخدمه، وسيبدأ هاتفك في التسجيل.

5. اضغط على رمز تسجيل الشاشة في الجزء العلوي من الشاشة لإيقاف التسجيل، سيكون تسجيل الفيديو متاحًا في تطبيق الصور الخاص بك.



خطوات القيام بذلك على هاتف أندرويد:ستختلف عملية تسجيل الشاشة على جهاز أندرويد اعتمادًا على الجهاز المعين الذي لديك، فقد يكون لديك مسجل شاشة مدمج، أو قد تحتاج إلى تنزيل تطبيق تابع لجهة خارجية مثل AZ Screen Recorder، وفي كلتا الحالتين، افتح TikTok الذي تبحث عنه لتسجيل ونشر طريقة تسجيل الشاشة التي يسمح بها جهازك لتسجيل شاشتك أثناء مشاهدة فيديو TikTok.