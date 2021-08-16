شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مروحية ناسا ترصد مركبة المثابرة من الأعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر مروحية ناسا للأبداع في التحرك فوق سطح المريخ، حيث أكملت مؤخرًا رحلتها الحادية عشرة والتقطت الصور أثناء ذهابها، في بعض هذه الصور التي تم التقاطها في 4 أغسطس، التقطت المروحية المثابرة في منطقة جنوب سيتاه في جيزيرو كريتر حسبما نقل موقع Digitartlends.

قال روبرت هوج، نائب مدير مهمة برنامج المريخ 2020 فى مختبر الدفع النفاث التابع لناسا: "الصور الجوية للبراعة رائعة - لكنها أفضل عندما تلعب معهم" أين المثابرة؟ "، "بمجرد العثور على العربة الجوالة الخاصة بنا، يمكنك تحديد بعض التفاصيل، مثل العجلات، وسارية الاستشعار عن بعد، ومولد النظائر المشعة الكهروحرارية متعدد المهام في الطرف الخلفي."

وبعد أن أدت وظيفتها كدليل تقني - تثبت بشكل أساسي أن تحليق طائرة هليكوبتر على كوكب آخر أمر ممكن - تساعد Ingenuity الآن على المثابرة من خلال استكشاف المستقبل لتصوير ميزات مثيرة للاهتمام علميًا، نقلتها أحدث رحلة لها إلى منطقة انطلاق جديدة حيث ستستكشف منطقة جنوب سيتاه.

كما تم التقاط صورة أكثر وضوحًا للمركبة الجوالة خلال نفس الرحلة، مما يُظهر المثابرة وهي تعمل في مهمتها المتمثلة في البحث في المريخ عن أدلة على الحياة القديمة هناك، في الآونة الأخيرة، حاولت المركبة الجوالة جمع أول عينة صخرية لها ، على الرغم من أنها لم تنجح في النهاية، حيث واجهت صعوبات مع صخور المريخ عما كان متوقعًا - وهي مشكلة مألوفة تسببت في مشاكل لمستكشفي المريخ الآخرين مثل مركبة الإنزال InSight في الماضي.

ولكن الأمر حاليا يرجع الى مشكلة تكمن في الصخرة، وليس في نظام جمع عينات العربة الجوالة، لذلك يجب أن تكون المثابرة قادرًا على جمع عينات من مناطق أخرى بنجاح وفقا للتقرير.