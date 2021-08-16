شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إخفاء الدردشات غير المرغوب فيها على واتس آب والان مع تفاصيل الخبر
وتعني إعدادات الدردشات المؤرشفة الجديدة أن أي سلسلة رسائل تمت أرشفتها ستبقى الآن في مجلد الدردشات المؤرشفة ، حتى إذا تم إرسال رسالة جديدة إلى هذا الموضوع".
ومع هذه الميزة الجديدة ، يمكنك الآن التخلص من الرسائل المزعجة وغير المرغوب فيها. لذلك ، إذا كنت تريد أيضًا إخفاء الرسائل ، فاتبع الخطوات المذكورة أدناه:
1. افتح تطبيق واتس آب على هاتفك الذكي.
2. الآن انقر مع الاستمرار فوق الدردشة التي ترغب في أرشفتها.
3. ستلاحظ الآن وجود زر أرشفة في الشريط العلوي.
4. اضغط على الزر لأرشفة الدردشة التي اخترتها.
5. يمكنك أيضًا أرشفة جميع الدردشات، للقيام بذلك، عليك النقر فوق الدردشات ثم الانتقال إلى المزيد من الخيارات> الإعدادات.
6. انقر الآن على الدردشات> سجل الدردشات> أرشفة جميع الدردشات.
ملاحظة مهمة: لا تؤدي أرشفة الدردشة إلى حذف الدردشة أو نسخها احتياطيًا إلى بطاقة SD الخاصة بك، وأيضًا، لن تتلقى إشعارات بشأن الدردشات المؤرشفة ما لم تتم الإشارة إليك أو الرد عليك.