شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا يشعر أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى بالقلق من نظام أمازون للتعرف على بصمة اليد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث إن ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى، من بينهم الديموقراطية إيمي كلوبوشار التي تترأس لجنة مكافحة الاحتكار التابعة للجنة القضائية بمجلس الشيوخ، كتبوا خطابًا إلى شركة أمازون للتعبير عن قلقهم بشأن نظام التعرف على بصمات اليد.

وبدأت أمازون في طرح تقنية القياسات الحيوية في متاجرها "هول فودز" حول سياتل في أبريل، مما سمح للمتسوقين بالدفع مقابل العناصر بمسح راحة يدهم، ويتيح النظام، المسمى Amazon One، للعملاء ربط بطاقة الائتمان ببصمة اليد، فيما أعربت كلوبوشار، التي انضم إليها السناتور الجمهوري بيل كاسيدي، والديمقراطي جون أوسوف، عن قلقه في الرسالة المؤرخة يوم الخميس بشأن الخصوصية والمنافسة المتعلقة بأمازون وان.

وكتب المشرعون في الرسالة: "تتزايد مخاوفنا بشأن خصوصية المستخدم من خلال الدليل على أن أمازون تشارك بيانات الصوت مع متعاقدين من أطراف ثالثة ومزاعم بأن أمازون قد انتهكت قوانين الخصوصية البيومترية"، وكتبوا أيضًا: "نشعر بالقلق أيضًا من أن Amazon قد تستخدم بيانات من Amazon One، بما في ذلك بيانات من عملاء الجهات الخارجية الذين قد يشترون أجهزة Amazon One ويستخدمونها، لتعزيز قوتها التنافسية وقمع المنافسة عبر الأسواق المختلفة".

وسأل المشرعون أمازون عن خطط لتوسيع أمازون ون، ولمن باعوا أو رخصوا التكنولوجيا. وسألوا أيضًا عن عدد الأشخاص الذين اشتركوا فيه، وكيف يتم استخدام البيانات وما إذا كان قد تم إقرانها بأنظمة التعرف على الوجه، فيما رفضت أمازون التعليق لكنها أشارت إلى منشور على مدونة بتاريخ 21 أبريل، جاء فيه أنه في "مناقشات نشطة مع العديد من العملاء المحتملين"، وأضافت أن Amazon One صُمم ليكون "آمنًا للغاية".