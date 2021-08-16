شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا يشعر أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى بالقلق من نظام أمازون للتعرف على بصمة اليد؟ والان مع تفاصيل الخبر
وكتب المشرعون في الرسالة: "تتزايد مخاوفنا بشأن خصوصية المستخدم من خلال الدليل على أن أمازون تشارك بيانات الصوت مع متعاقدين من أطراف ثالثة ومزاعم بأن أمازون قد انتهكت قوانين الخصوصية البيومترية"، وكتبوا أيضًا: "نشعر بالقلق أيضًا من أن Amazon قد تستخدم بيانات من Amazon One، بما في ذلك بيانات من عملاء الجهات الخارجية الذين قد يشترون أجهزة Amazon One ويستخدمونها، لتعزيز قوتها التنافسية وقمع المنافسة عبر الأسواق المختلفة".
وسأل المشرعون أمازون عن خطط لتوسيع أمازون ون، ولمن باعوا أو رخصوا التكنولوجيا. وسألوا أيضًا عن عدد الأشخاص الذين اشتركوا فيه، وكيف يتم استخدام البيانات وما إذا كان قد تم إقرانها بأنظمة التعرف على الوجه، فيما رفضت أمازون التعليق لكنها أشارت إلى منشور على مدونة بتاريخ 21 أبريل، جاء فيه أنه في "مناقشات نشطة مع العديد من العملاء المحتملين"، وأضافت أن Amazon One صُمم ليكون "آمنًا للغاية".