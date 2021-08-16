شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتشترى كارت ميمورى.. إيه الفرق بين بطاقات CF و SD؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد كروت الميموري من الأمور المهمة للعديد من المستخدمين، سواء مستخدمي الهواتف الذكية أو مستخدمي الكاميرات الإحترافية، لكن الأمر المربك هو وجود أكثر من نوع من بطاقات كروت الميموري، مما يجعل المستخدم في حيرة في اختيار النوع المناسب له، وفيما يلى نعرض أبرز الإختلافات بين بطاقات CF و SD

بطاقات SD: تم تطويرها بشكل مشترك من قبل SanDisk وPanasonic وToshiba وتم تقديمها في عام 1999 لاستخدامها في الأجهزة المحمولة، وشكلت الشركات الثلاث فيما بعد جمعية بطاقة SD لإنشاء معايير بطاقة SD وتعزيزها وتطبيقها عبر الصناعة، مع حجم صغير نسبيًا يبلغ 24.0 (عرض) × 32.0 (طول) × 2.1 ملم (ارتفاع)، وتكلفة منخفضة نسبيًا للإنتاج والاعتماد من قبل العديد من الشركات المصنعة، أصبحت بطاقات SD بسرعة معيارًا صناعيًا.

ومع ذلك، نظرًا لنظام الملفات والقيود الأخرى، يمكن لبطاقات SD استيعاب ما يصل إلى 2 جيجابايت فقط من البيانات كحد أقصى، لذلك كان لابد من تطوير معايير جديدة للسماح ببطاقات ذاكرة ذات سعة أكبر، والشيء الجميل في مواصفات بطاقة SD، هو أنها سمحت لجمعية بطاقة SD بالحفاظ على نفس الأبعاد والمظهر المادي، مع القدرة على إنشاء جيل جديد من بطاقات SD بسعات وسرعات أعلى.

اليوم، تم إيقاف إنتاج بطاقات SD الأصلية بالكامل وتم استبدالها ببطاقات SDHC و SDXC من الجيل الأحدث.

بطاقات CF: تم تقديم CompactFlash (CF) لأول مرة بواسطة SanDisk في عام 1994 واكتسب قوة جذب سريعًا مقارنة بجميع التنسيقات الأخرى في ذلك الوقت، لأنه قدم أداءً قويًا ولم يكن عرضة للانحناء أو الانكسار مثل بعض أنواع بطاقات الذاكرة الأخرى، وذلك بفضل بناء بطاقة أكثر كثافة.

ونتيجة لذلك، اعتمد عدد من مصنعي الكاميرات مثل Nikon و Canon نوع CF كمعيار لهم في الكاميرات المتطورة، مما جعل CF شائعًا بين المتحمسين والمحترفين، وتعد بطاقات الذاكرة CompactFlash Type I (CF-I) هي الأكثر شيوعًا ولها أبعاد 42.8 (عرض) × 36.4 (طول) × 3.3 ملم (ارتفاع) - هذه هي بطاقات الذاكرة التي تم اعتمادها على نطاق واسع من قبل العديد من الكاميرات والأجهزة المحمولة.

وتبين أن أكبر مشكلة في بطاقات CF هي حجمها الكبير ودبابيسها، والتي تكون عرضة للانحناء على أجهزة قراءة بطاقات الذاكرة، أما أحد القيود الأخرى لـCompactFlash هو أنه يستخدم ناقل Parallel ATA / IDE البطيء.