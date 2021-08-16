شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن نبتون.. كم عدد الأقمار التي يمتلكها الكوكب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر نبتون هو الكوكب الثامن من الشمس وهو غير مرئي للعين المجردة، ولكن كم عدد الأقمار التي يمتلكها نبتون؟ وما هي طبيعة هذا الكوكب، وفيما يلي نعرض كل ما تحتاج معرفته عنه كما يلي:

كم عدد أقمار نبتون؟

اكتشف العلماء حتى الآن 14 قمراً يدور حول نبتون، ومنذ تسمية نبتون على اسم إله البحر الروماني، تم تسمية أقماره للعديد من الآلهة والحوريات البحرية الصغرى في الأساطير اليونانية، ويعد تريتون هو إلى حد بعيد أكبر أقمار نبتون، ويبلغ حجمه ستة أضعاف حجم أقرب قمر صناعي له - وقد تم اكتشافه بعد ستة أيام فقط من اكتشاف الكوكب نفسه.

ويستغرق قمر نبتون الخارجي، نيسو، 26 عامًا للدوران حول الكوكب، وفي النظام الشمسي، إنه رابع أكبر كوكب من حيث القطر، وثالث أكبر كوكب من حيث الكتلة، وأكبر كوكب عملاق كثافة، وتزيد كتلته عن 17 ضعف كتلة الأرض.

مما يتكون نبتون؟

نبتون هو واحد من اثنين من عمالقة الجليد في النظام الشمسي الخارجي، ويتكون أكثر من 80 في المائة من كتلة الكوكب من سائل كثيف ساخن من مواد "جليدية"، وهذه هي المياه والميثان والأمونيا المحيطة بنواة صخرية صغيرة، ولكن مياه الكوكب غير صالحة للشرب بسبب تفاعلها الكيميائي مع الصخور.

حقائق أخرى عن كوكب نبتون:

الجاذبية:

تشبه جاذبية سطح نبتون الأرض تقريبًا، ومع ذلك، لأنها مجرد كرة من الغاز والجليد، لا يمكن للبشر الوقوف عليها لأنك ستغرق، ولكن إذا كانت الأرض صلبة بالفعل، فإن قوة الجاذبية التي تسحبك للأسفل هي تقريبًا نفس قوة الجاذبية التي تشعر بها وأنت تسير هنا على الأرض، إن جاذبية نبتون أقوى بنسبة 17٪ فقط من جاذبية الأرض.

الرياح:

لدى نبتون أيضًا أقوى رياح في النظام الشمسي، ويمكن أن تصل سرعة الرياح إلى 2100 ميل في الساعة.

درجة الحرارة:

نبتون هو أبرد كوكب في نظامنا الشمسي، وفي الجزء العلوي من السحب، يمكن أن تنخفض درجات الحرارة على نبتون إلى -221.45 درجة مئوية، وهذا ما يقرب من ثلاثة أضعاف أبرد درجة حرارة مسجلة على الأرض - -89.2 درجة مئوية، إذا هبط إنسان غير محمي على الكوكب فسوف يتجمد في أقل من ثانية.