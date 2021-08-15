تكنولوجيا: تسريبات مصورة توضح تصميم وألوان هاتف Galaxy A03s

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد تصميم وألوان إصدار سامسونج المرتقب Galaxy A03s.

تستعد العملاق الكوري لإطلاق إصدار جديد من هواتفها المتوسطة خلال الفترة القادمة، واليوم تعود التسريبات لتسلط الضوء على الهاتف، لتوضح بعض من التفاصيل حول هذا الإصدار قبل الإعلان المرتقب.

كانت الصور المسربة ثلاثية الأبعاد السابقة قد كشفت عن تصميم مميز بنتوء القطرة لهاتف Galaxy A03s المرتقب، كما يضم الهاتف إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية.

ولقد كشفت التسريبات المصورة السابقة عن أن هانف Galaxy A03s ينطلق باللون الأسود، بينما جاءت الصور اليوم لتكشف عن مزيد من الألوان للهاتف وهما الأبيض والأزرق.

أيضاً أوضح مصدر التسريبات أن هاتف Galaxy A03s يأتي بشاشة Infinity-V بحجم 6.5 إنش وجودة عرض HD بلس، كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 11 وواجهة One UI Core 3.1، بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

كما يأتي الهاتف برقاقة معالج Helio G35 وبطارية بقدرة 5000 mAh، أيضاً تأتي كاميرة السليفي بدقة 5 ميجا بيكسل، بينما يتميز المستشعر الرئيسي للكاميرة الخلفية بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

المصدر

اعلان





