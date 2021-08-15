تكنولوجيا: تقرير يؤكد دعم رقاقة Snapdragon 898 القادمة لأغلب إصدارات Galaxy S22

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير التي جاءت من كوريا اليوم على خطط سامسونج لدعم أغلب إصدارات سلسلة Galaxy S22 المرتقبة برقاقة كوالكوم القادمة Snapdragon 898.

تنقسم إصدارات شركة سامسونج من سلسلة Galaxy S غالباً بين نماذج مميزة برقاقة Snapdragon ونماذج أخرى بمعالجات Exynos، إلا أن سامسونج تستعد لتغيير إستراتيجيتها العام المقبل.

يأتي إصدار سامسونج القادم من رقاقات المعالج بعنوان Exynos 2200، والتي ترتكز على هذا العام على تقنية AMD، حيث أشارت التسريبات إلى أن سامسونج تدعم سلسلة Galaxy S22 العام المقبل برقاقة Exynos 2200.

ولقد أوضحت أحدث التقارير أن سامسونج تخطط العام المقبل لدعم سلسلة Galaxy S22 في كوريا الجنوبية فقط برقاقة AMD Exynos 2200.

وتشير التوقعات إلى أن آداء الرقاقة هو السبب الرئيسي في تقليص عدد النماذج المميزة برقاقة سامسونج الجديدة التي قد تحاكي آداء A14 Bionic وفقاً للتسريبات، بينما تشير بعض التسريبات إلى أن السبب في تقليص النماذج برقاقة AMD Exynos 2200 الجديدة يعود إلى مشاكل في الإنتاج الضخم.

أيضاً أوضح التقرير إلى أن سامسونج ستقدم سلسلة Galaxy S22 المميزة برقاقة AMD Exynos 2200 في عدد محدود من الأسواق، بينما تشير بعض التسريبات إلى أن الرقاقة تدعم إصدارات كوريا الجنوبية فقط، بينما تحصل الأسواق الأخرى على النماذج المميزة برقاقة Snapdragon 898.

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