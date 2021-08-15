شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف آثار حفر غريبة فى سهل بركانى على سطح المريخ.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تثير طبيعة كوكب المريخ فضول علماء الفضاء على الرغم من جفاف سطحه وتربته، حيث انعدمت البحيرات والمحيطات وجميع مظاهر الحياة، وتحاول البعثات الفضائية جاهدة العثور على أي مظهر لوجود حياة حالية أو سابقة علي الكوكب الأحمر، حيث أرسلت العديد من الدول مثل روسيا وأمريكا والصين، مسابير وروبوتات علمية استكشافية علمية لدراسة إمكانية فرص الحياة عليه.



حفر فى كوكب المريخ

ومؤخرا، التقطت مركبة تابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، صورا مثيرة جدا بسبب وجود عدد من الحفر لا وجود لمثيل لها على كوكب الأرض، وذلك وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وبحسب موقع "sciencealert" العلمى - الذي نشر تقريرا عن الصور التي اعتبرت غريبة جدا ولا مثيل لها - فإن هذه الصور ملتقطة من سهل بركانى مشوه بفوهات الصدمة - بحسب تعبير العلماء.



حفرة على سطح كوكب المريخ

ويعتقد العلماء أن هذه الأشكال ظهرت بسبب وجود سهل بركانى بعد تهدم مواد تحت سطح الأرض، حيث من الممكن أن تساعد هذه الصور العلماء على فهم طبيعة الأتربة والمواد في داخل الكوكب.

وتشير إحدى الفرضيات إلى أن هذه الحفر نتجت عن التدفقات البركانية المتتالية بسبب وجود طبقات حول حوافها، فى وقت كان فيه الكوكب يعج بالبراكين، والتقطت هذه الصور مهمة "ExoMars Trace Gas Orbiter" التي تنفذ مهام بحث في الغلاف الجوي لسطح المريخ.