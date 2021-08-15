لهذه الأسباب فشلت شبكة آبل الاجتماعية Ping

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 10 دقائق

أتت شبكة آبل الاجتماعية باسم Ping. وكانت تنافس فيسبوك، تويتر وكذلك ماي سبيس بشكل مباشر. إلا أن هذه الشبكة لم تحقق النجاح الكافي، كما أنها لم تكن تحظى باهتمام آبل نفسها.

كانت شبكة آبل الاجتماعية تقدم تجربة استخدام متكاملة. ولا شك أنها كانت قادرة على منافسة تويتر وفيسبوك، خصوصًا أن الشبكة كانت تضم نفس عدد مستخدمي آيتونز عمومًا، وهم 160 مليون مستخدم.

إلا أن هذا لم يعني أن جميع مستخدمي آيتونز يستخدمون تلك الشبكة الاجتماعية بالضرورة. ومن ناحية أخرى فقد حصرت آبل شبكتها داخل التطبيق، وهو ما جعل الوصول إليها يتطلب تنزيل البرنامج وتنصيبه.

ولم يكن المستخدمين مهتمين كثيرًا بهذه الشبكة، وكذلك هو الحال بالنسبة لإداريي الشركة أنفسهم، ومن بينهم تيم كوك والذي كان يرى أن الاستثمار في هذه الشبكة هو استثمار خاسر.

وأدت كل هذه العوامل للإعلان عن إيقاف الشبكة نهائيًا ومنع تسجيل أعضاء جدد في 30 سبتمبر من عام 2012.

وكما هو معروف، جوجل أيضًا قد وصلت لنفس المصير مع شبكتها الاجتماعية، لكن الفارق بين جوجل وآبل هو أن الأولى قد احتاجت لوقت طويل جدًا حتى تتخذ قرارها النهائي بإغلاق شبكتها الاجتماعية.