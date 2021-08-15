ميزة مهمة في هواتف “آيفون” يجهلها الكثيرون‎‎

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 07:09 مساءً - زودت شركة ”أبل“ الأمريكية هواتف ”آيفون“ بميزة هامة تقوم بوظائف حيوية، وهي ميزة ”التراجع عبر الاهتزاز“ shake to undo، والتي قد يجهلها الكثيرون.

وتسمح لك هواتف آيفون بالتراجع عن ما قمت بكتابته عبر لوحة المفاتيح دون الحاجة إلى لمسها، وذلك عبر خاصية ”التراجع عبر الاهتزاز“، حيث تقوم بهز الهاتف حتى تتراجع عن ما قمت بكتابته في نهاية الجملة.

وتعتبر هذه الخاصية أحد الاختصارات التي يهملها الكثيرون، حيث إنها تعتبر مجهولة بالنسبة للبعض لأنك تحتاج لتفعيلها.

وتستخدم بعض التطبيقات هذه الخاصية بشكل مختلف وخاص بها، حيث يمكنك هز الهاتف لتبلغ عن مشكلة في تطبيق ”فيسبوك“، ولكن عندما تقوم بتفعيل خاصية التراجع عبر الاهتزاز، فإن أي وظيفة خاصة بها داخل التطبيق تختفي تماما.

وتعمل هذه الخاصية مع جميع الوظائف في هاتف آيفون وليس فقط الكتابة، حيث تستطيع عبرها التراجع عن نقل صورة أو إرسال بريد إلكتروني كمثال.

وإذا كنت ترغب في التراجع عن ما قمت به للتو دون الحاجة لهز الهاتف أو تحريكه، فإنك تستطيع سحب ثلاث أصابع من جهة اليمين إلى اليسار على الشاشة، وقد أضافت ”أبل“ هذه الخاصية في هواتف ”آيفون“ بعد تحديث iOS 13 الذي صدر منذ عدة أعوام.

وتضيف ”أبل“ دائما اختصارات ومميزات مجهولة في هواتف آيفون، ولا تقوم بالدعاية لهذه المميزات الجديدة بشكل كبير، وتعمل أغلب هذه الاختصارات غير المعروفة عبر قائمة الوصول المحسن، حيث تستطيع عبرها تفعيل خاصية النقر على ظهر الهاتف للقيام بوظيفة ما.

وتشمل قائمة الوصول المحسن في آيفون الكثير من الخواص مثل الاستجابة للأوامر الصوتية والتحكم فيها، بالإضافة إلى إضاءة الشاشة عند رفع الهاتف.

ويمكنك عبرها تفعيل خاصية اللمس المساعد، حيث يظهر مربع في شاشة الهاتف يعطيك بعض الاختصارات لوظائف الهاتف المتنوعة.

من جهة أخرى، من المقرر أن تحصل سماعات الأذن اللاسلكية AirPods من شركة ”أبل“ على العديد من الوظائف الجديدة مع الإصدار العام القادم من iOS 15.

ومن أهم الميزات من منظور الأشخاص الذين ينسون المكان الذي تركوا فيه سماعات الأذن هي القدرة على توصيل مجموعة من AirPods بمعرف ”أبل“، ويمنحك ذلك نفس القدرة على تحديد موقعها التي يستمتع بها مستخدمو الشركة حاليا مع أجهزة آيفون وآيباد وماك بوك و iMac.