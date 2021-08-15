علوم وتكنولوجيا

غوغل تهدد بحذف تطبيقات من متجرها

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 52 دقيقة

متجر غوغل

أعلنت شركة غوغل الأمريكية التحرك ضد إحدى الشركات التي تقوم ببيع بيانات موقع مستخدمي تطبيقات نظام التشغيل أندرويد لأي أطراف أخرى.

كانت شركة تدعى سيف جراف قد باعت كميات من البيانات التي حصلت عليها من خلال السماح لمطوري التطبيقات بتضمين الشفرة الخاصة بالشركة في تطبيقاتهم.

وكان من بين عملاء الشركة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والتي تجمع البيانات كجزء من جهود التعامل مع جائحة بحسب تحقيق أجرته مجلة مازربورد.

وقالت جوجل إنها أرسلت في يونيو/حزيران الماضي تحذيرا لمدة 7 أيام لكل مطوري التطبيقات الذين يعملون مع شركة سيف جراف.

وطالبت جوجل المطورين بحذف الشفرة التي تساعد في جمع البيانات لصالح سيف جراف وإلا فإنه سيتم حذف هذه التطبيقات من متجر التطبيقات “جوجل بلاي”.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن هذه الأنباء تأتي في الوقت الذي ينتقد فيه أعضاء الكونجرس الأمريكي شركات التكنولوجيا الكبرى بسبب حصولها على بيانات المستخدمين وانتهاك خصوصياتهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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