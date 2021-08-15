تويتر تنافس “كلوب هاوس” بميزات جديدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت شركة ”تويتر“ مالكة تطبيق التدوين المصغر الأشهر عالميا، عن إضافة مزايا جديدة إلى التطبيق من أجل تعزيز ودعم spaces الصوتية في منافستها لتطبيقات أخرى أهمها cloubhouse.

وتختبر شركة ”تويتر“ حاليا خيارا جديدا من شأنه أن يسمح لمضيفي الغرف الصوتية Spaces بإضافة علامات المواضيع إلى الغرف؛ مما يساعد على زيادة الوصول إلى أقصى حد.

وتحاول الشركة الآن التركيز بشكل أكبر على الغرف الصوتية، مع إضافة علامة تبويب مخصصة وأدوات تسليط الضوء الجديدة، في محاولة لتعزيزها بعد فشل ميزة التغريدات المؤقتة Fleets، واضطرار الشركة إلى إلغائها بعد 8 أشهر من إطلاقها.

وتركز المنصة أيضا على تحسين اكتشاف التفاعل الصوتي على منصتها عبر ميزة Spaces، والتأكد من تنبيه كل مستخدم إلى الدردشات الصوتية الأكثر صلة والمتوافقة مع اهتماماتهم الخاصة.

وعند إنشاء غرفة صوتية، يمكن للمضيفين قريبا إضافة ما يصل إلى ثلاثة موضوعات متعلقة بالمناقشة، التي تبرز بعد ذلك تلك الغرفة للمستخدمين المهتمين بهذه الموضوعات، ويمكن أن تكون هذه خطوة أساسية، وذلك تبعا لما وجد الأشخاص مع البث المباشر.

ويمكن أن يكون إعطاء الجميع القدرة على البث في أي وقت له فوائد اتصال ومشاركة كبيرة، ولكن بمجرد أن يتمكن الجميع من البث، فإن الجودة الإجمالية تتراجع بسرعة كبيرة.

وقد يكون من الصعب على الأشخاص التدقيق في البث للعثور على أي شيء ذي صلة بالتجربة.

وتمثل هذه واحدة من الانتقادات الرئيسية التي تم توجيهها إلى كلوب هاوس مؤخرا، التي مفادها بأن التوسع التدريجي للوصول إلى التطبيق أدى إلى وجود عدد كبير جدا من الغرف؛ مما جعل من المستحيل تقريبا العثور على عمليات بث ذات صلة وجودة داخل التطبيق.

وتواجه ميزة Spaces من تويتر الخطر نفسه، ففي حين تحتاج إلى الاعتماد على الخوارزميات لتسليط الضوء على الغرف الأكثر صلة بكل مستخدم، فإن إضافة موضوعات قد تكون طريقة أخرى لتصفية البث، واكتشاف أفضل المناقشات المباشرة للاستماع إليها في أي وقت.

وسلكت ”تويتر“ و“كلوب هاوس“ المسار الأكثر عمومية؛ مما يعزز إمكانية الاكتشاف لكل دردشة، ولكن ذلك يؤدي إلى المزيد من المشكلات مع زيادة العرض، وزيادة الحاجة إلى الفرز الفعال.