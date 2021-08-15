تطوير مصابيح “ليد” تكتشف الطعام الفاسد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 15 - أغسطس - 2021 5:17 مساءً

تمكن فريق بحثي، من تطوير جهاز منخفص التكلفة، وفائق الخفة، لمصابيح ”ليد“ جديدة للاستخدام اليومي، حيث يمكنها تحديد مجموعة من الغازات والمواد المختلفة، من خلال تحليل تواقيع الأشعة تحت الحمراء الخاصة بها، والتي تعتبر غير مرئية للعين البشرية، وفق ما أورده الموقع الإلكتروني لجامعة ملبورن الأسترالية.

والفريق البحثي المشترك، مكون من مختبر لورنس بيركلي الوطني (LBNL)، هو مختبر وطني يتبع لوزارة الطاقة الأمريكية، وجامعتي كاليفورنيا، وملبورن، ومركز التميز في مجلس البحوث الأسترالي، لأنظمة التحول الضوئي الفائق ”TMOS“.

وقال الموقع، إنه عند استخدام ”مصابيح الليد“ الجديدة، في الثلاجة، فإنها تنبه مستخدمها عبر هاتفه، حال فسد طعامه.

وأوضح الباحثون، أن ”البكتيريا الموجودة في اللحوم، تطلق غازات مختلفة أثناء نموها، حيث إن وجود هذه الغازات، يكون مؤشرًا على أن اللحم فاسد، ولم يعد صالحًا للإستهلاك“.

وأشاروا إلى أنه ”يمكن للمصابيح الجديدة، اكتشاف الملابس الجلدية المزيفة، ويتم ذلك، بإخبار مستخدمها إذا كانت مصنوعة من الجلد الطبيعي، أو من بديل أرخص“.

وأضاف الفريق البحثي، أن ”التقنية المطورة ستجعل عمل رجال الإطفاء وعمال المناجم والعسكريين أكثر أمانًا، حيث ستسمح لهم بتحديد الغازات القاتلة المحتملة من مسافات آمنة“.

ولأن جهاز ”مصابيح الليد“ المطورة، رقيقة وخفيفة الوزن، يمكن وضعها على ”طائرات بدون طيار“ صغيرة، وعندما تحلق فوق مبنى اندلع فيه حريق -على سبيل المثال- يمكن أن تخبر فرق الإطفاء بالمخاطر التي قد يواجهونها، والمعدات التي سيحتاجون إليها.

من ناحيته، شرح الباحث المشارك في الدراسة من جامعة ملبورن، كينيث كروزير، أن ”مصابيح الليد الجديدة، باعثة للضوء في نطاق الأشعة تحت الحمراء، حيث إنها قابلة للتعديل لأطوال موجية مختلفة من الضوء، ويمكن دمجها في كاميرا الهاتف، حتى تتيح لمستخدمها رؤية تسرب الغاز وتحديد نوعه، من خلال النظر على شاشة هاتفه“.

وأوضح كروزير، أن ”الأدوات الشائعة للتحليل باستخدام الأشعة تحت الحمراء، عبارة عن معدات مختبرية ضخمة ومكلفة، حيث من الصعب إخراجها من المختبر إلى الميدان“، مبينًا، أن تقنيتهم تمكنت من التغلب على ذلك، حيث تربط طبقة رقيقة من بلورات الفوسفور الأسود مع ركيزة مرنة تشبه البلاستيك، ما يسمح لها بالثني بطرق تحث الفوسفور الأسود، على إصدار ضوء ليد بأطوال موجية مختلفة بالأشعة تحت الحمراء، وقابلة للضبط، حيث يتيح ذلك الكشف من مواد متعددة.

بدوره، قال المؤلف الرئيس للبحث من جامعة كاليفورنيا، علي جافي، إن ”التحول في الطول الموجي لانبعاث الفوسفور الأسود مع إمكانية ثنيه، يسمح بضبط مؤشر ضوء ليد عبر منتصف الأشعة تحت الحمراء“.