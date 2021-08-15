تكنولوجيا: ASUS تدعم هاتف الألعاب القادم ROG Phone 5S بثلاثة من الترقيات الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت بعض التسريبات الأخيرة على خطط ASUS لإطلاق هاتف الألعاب الجديد ROG Phone 5S خلال شهر أغسطس الجاري، على أن ينطلق الهاتف بثلاثة من الترقيات الجديدة.

كانت شركة ASUS قد أطلقت هاتف ROG Phone 3S في النصف الثاني من هذا العام، والذي جاء كترقية لإصدار الشركة السابق ROG Phone 3.

ولقد أشارت التسريبات مؤخراً إلى أن ROG Phone 5S ينطلق رسمياً في حدث يعقد في 16 من إغسطس.

أيضاً من المتوقع أن يأتي الهاتف بترقيات تشمل رقاقة معالج Snapdragon 888 Plus، كما تأتي الترقية الثانية في معدل التحديث، حيث يأتي ROG Phone 5S بمعدل تحديث متغير يشمل معدل 90Hz، حيث يبدأ معدل التحديث من 60Hz ثم معدل 90Hz وأيضاً معدل 120Hz و144Hz.

وتشمل الترقية الثالثة في ROG Phone 5S ميزة الذاكرة الإفتراضية، التي تضيف على الذاكرة الأصلية سعة تصل إلى 6 جيجا بايت رام، لذا مع ذاكرة 12 جيجا بايت رام في الهاتف تدعم الذاكرة الإفتراضية الهاتف في الوصول إلى ذاكرة 18 جيجا بايت رام.

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