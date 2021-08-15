شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمستخدمي سناب شات.. يعني إيه Snapchat streak؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها مراقبة مدى جودة أداء منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي، فيمكن لمتابعيك النقر على انستجرام، وإرسال ردود أفعال متعددة على قصصك، بينما على تويتر يمكنك مشاهدة عدد الإعجابات وتغريدات التغريد، لكن في Snapchat ، كل شيء يتعلق بميزة تعرف بـ Snapchat streak أو سلاسل سناب شات.

ولكن ما هو Snapchat streak بالضبط ، ولماذا هو مهم جدًا لمستخدمي Snapchat.

ما هو Snapchat streak؟ Snapchat streak هو عندما ترسل لقطات مباشرة ذهابًا وإيابًا مع صديق لعدد من الأيام المتتالية، فكل يوم ترسل Snap إلى صديق، يزداد سلاسلك، وسوف يكافئ Snapchat السلاسل الأطول باستخدام الرموز التعبيرية - يتم استخدام 100 رمز تعبيري لتمييز السلاسل التي تدوم 100 يوم، بينما يتم منح الجبل لسلسلة طويلة بشكل استثنائي، ويمكنك معرفة طول سلسلتك بجوار اسم جهة الاتصال على تطبيق Snapchat.

ويرمز السلسلة إلى صورة صغيرة للهب وعدد الأيام التي مرت فيها السلاسل، والتي لا يراها أحد سواك أنت وصديقك في هذه السلسلة.

وقد أصبحت سلاسل Snapchat الوسيلة الرئيسية لقياس النجاح على Snapchat، حيث أصبح من الممكن فقط عرض عدد المتابعين (أو المشتركين) علنًا اعتبارًا من نوفمبر 2020.

ويستخدم التطبيق إلى حد كبير جمهور أصغر سنًا، حيث كان عمر أكثر من نصف مستخدمي Snapchat في المملكة المتحدة من 15 إلى 25 عامًا في عام 2020 ، بينما في الولايات المتحدة أكثر من 50% من المستخدمين تقل أعمارهم عن 25 عامًا.